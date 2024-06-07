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Гол Торстейнссона помог Исландии переиграть Англию

вчера, 23:38
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия0 : 1Логотип футбольный клуб ИсландияИсландияМатч завершен

Сборная Англии проиграла команде Исландии в контрольном поединке (0:1).

Гол забил Йон Дагур Торстейнссон на 12-й минуте.

На Евро-2024 англичане сыграют в группе C с командами Словении, Дании и Сербии.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт mirror.co.uk
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:45
Хм... Удивили англичане конечно
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:21
Не забить Исландии дома при полном стадионе это, ясно дело, конкретный позор.
Атаки англичан были предсказуемыми, а удары - неточными.
Кейну стоит улучшить свою игру.
Кто то с юмором скажет что отсутствие Магуйара сказывается.
Все таки Саутгейт неправ, когда отцепил Мэддисона.
Из сборной уберут, если команда не пробьется в полуфинал.
И надеюсь, что Джим Рэтклифф не посмотрим в сторону Саутгейта.
Были ведь слухи, что Саутгейт наиболее предпочтительный кандидат МЮ на замену Тен Хагу)))
Стоит подчеркнуть, что Исландия совсем не парковала автобус,
а периодически больно колола команду Саутгейта контратаками и даже превзошла ее по ударам в створ. Молодцы, исландцы!
DXTK
DXTK ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 00:14
Да........ поражения англичан от Венгрии 4-0 в Лиги Нации тоже не о чем не говорили?.... по итогу сборная Англия вылетела из лиги А в Лигу Б...... а теперь еще и повторное унижение от Исландии.......снова ни о чем не говорит?

PS Вон немцы как поступили...... Флика пенка под зад дали когда проиграл в товарние японцам.....и все. а в Англии все Саугейта держат.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:08
товарищеский матч.
аргентинцы проиграли арабам в Катаре, а дальше помним, что было)))
а если саутгейт провалится, тогда наконеец его уберут с позором.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 00:07
Товарняки, особенно перед крупными турнирами, такими как ЕВРО, ЧМ ни о чём ни говорят.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ DXTK (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:07, ред.
Не остаются в памяти всего лишь по одной причине: болельщики, специалисты и сами футболисты ЛЮБОЙ сборной, а не только английской, прекрасно понимают, что такие поражения ничего не значат. Абсолютно. Как, кстати, и победные результаты.
Любитель _футбола
Любитель _футбола
вчера в 23:54
Одним словом товарняк) хотя моменты у Англии были, но с реализацией не срослось.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:52
Такие поражения просто необходимы для любой команды, являющейся фаворитом.
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 23:49
Гарет Даунгейт ведет звездную сборную к очередному провалу
DXTK
DXTK
вчера в 23:47, ред.
Англия опять обделывается от Исландии, мало было позора на Евро 16 так они сейчас продолжают это делать.......И кто говорит что Англия фаворит предстоящего евро? они не смогли даже сравнять...... а все почему? потому что в матче играли одни бегунки без какой либо мысли на передачу на гол..... Мэддисон же не нужен

PS Я бы прямо после финального свистка дал бы Саутгейту под зад .......
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:44
Итог матча конечно не о чём не говорит , но англичанам к этому "звоночку" стоит прислушаться...
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