Гол Торстейнссона помог Исландии переиграть Англию

Сборная Англии проиграла команде Исландии в контрольном поединке (0:1).
Гол забил Йон Дагур Торстейнссон на 12-й минуте.
На Евро-2024 англичане сыграют в группе C с командами Словении, Дании и Сербии.
Сборная Англии проиграла команде Исландии в контрольном поединке (0:1).
Гол забил Йон Дагур Торстейнссон на 12-й минуте.
На Евро-2024 англичане сыграют в группе C с командами Словении, Дании и Сербии.
PS Я бы прямо после финального свистка дал бы Саутгейту под зад .......
PS Я бы прямо после финального свистка дал бы Саутгейту под зад .......
Атаки англичан были предсказуемыми, а удары - неточными.
Кейну стоит улучшить свою игру.
Кто то с юмором скажет что отсутствие Магуйара сказывается.
Все таки Саутгейт неправ, когда отцепил Мэддисона.
Из сборной уберут, если команда не пробьется в полуфинал.
И надеюсь, что Джим Рэтклифф не посмотрим в сторону Саутгейта.
Были ведь слухи, что Саутгейт наиболее предпочтительный кандидат МЮ на замену Тен Хагу)))
Стоит подчеркнуть, что Исландия совсем не парковала автобус,
а периодически больно колола команду Саутгейта контратаками и даже превзошла ее по ударам в створ. Молодцы, исландцы!
Атаки англичан были предсказуемыми, а удары - неточными.
Кейну стоит улучшить свою игру.
Кто то с юмором скажет что отсутствие Магуйара сказывается.
Все таки Саутгейт неправ, когда отцепил Мэддисона.
Из сборной уберут, если команда не пробьется в полуфинал.
И надеюсь, что Джим Рэтклифф не посмотрим в сторону Саутгейта.
Были ведь слухи, что Саутгейт наиболее предпочтительный кандидат МЮ на замену Тен Хагу)))
Стоит подчеркнуть, что Исландия совсем не парковала автобус,
а периодически больно колола команду Саутгейта контратаками и даже превзошла ее по ударам в створ. Молодцы, исландцы!