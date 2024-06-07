Гол Торстейнссона помог Исландии переиграть Англию

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вчера, 23:38

Сборная Англии проиграла команде Исландии в контрольном поединке (0:1).

Гол забил Йон Дагур Торстейнссон на 12-й минуте.

На Евро-2024 англичане сыграют в группе C с командами Словении, Дании и Сербии.