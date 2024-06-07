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Сборная России забила 4 гола в ворота команды Беларуси

сегодня, 21:52
БеларусьЛоготип футбольный клуб Беларусь0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная Беларуси уступила команде России в товарищеском матче (0:4).

Иван Обляков открыл счет на 8-й минуте, Константин Тюкавин на 20-й удвоил преимущество команды, а на 63-й и 69-й забил Фёдор Чалов.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт РФС
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Все комментарии
Capral
Capral ответ a-league (раскрыть)
сегодня в 23:12
Эту тему уже обсудили, а по второму кругу заходить- не имею желания.
pomor45
pomor45 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 23:10
Законные 25%. Может чей-то папа и не задолжал такую умопомрачительную сумму, но он и не заработал таких умопомрачительных денег и для него 25% такой же груз, как и для Сафонова. Не надо измерять абсолютную сумму, в законе нет ограничения не более, нигде в мире нет. У нас 25% за одного и точка. Деньги предназначены ребёнку, а не жене. Пусть контролирует траты на него, а излишки требует откладывать на его счёт, а этот 11 не нашёл ничего лучшего, чем обвинить её в воровстве с его карты. Видно он так за своей картой следит, что она у него валяется где попало и пин-код на ней написан. Поведение озорника, мелкого фрайера, негодяя.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:07
Как говорится "Насильно мил не будешь"...Держава переживет...
a-league
a-league ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:06, ред.
У нас есть возможность играть с нормальными сборными ? Если нет, то к чему этот наигранный театральный пафос ? Скажите спасибо Белорусам, Сербам и пр., что у нашей сборной, благодаря им, есть возможность хоть какой-то игровой тонус поддерживать
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 23:03
в таком футболе нет никаких тайн, великих или малых... только ложь и ловкий обман...
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 23:02
Да, собственно, этот вопрос мы уже обговорили, добавить нечего...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 23:00
Да, причина мне известна, но, как было сказано в советской Классике: "Мне за Державу обидно"))). А так, точно, ничего личного- только констатация факта...
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:00, ред.
Так с Россией никто из вышеперечисленных сборных играть не будут..... с нами играют либо африканцы, либо Куба, либо Беларуссия, Сербия на крайний случай парочка сборных азиатского региона......... выбор не велик.

И потом нашей сборной и нашим игрокам никогда не нужно было совершенствоватся и стремится играть с сильнейшими сборными........ даже если взять Лигу Нации до всех мировых событий, наши не хотели переходить из лиги Б в лигу А........ чтобы играть с ТОПовыми сборными....... отсюда какое может быть развитие....... а сейчас когда наш футбол совсем не участвует..... он и продожает деградировать.......

Даже если не смотреть на счет 4-0, товарищеский статус матча, сливали они нам или это реальный их уровень игры и тд......Российский футбол сильнее белларусского или кто-то с этим хочет поспорить?............
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:54, ред.
Дружище, Вы же знаете причину...так зачем копья ломать?...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 22:34
Мну так и не понял. Шо оттачивали в этой игре?
Или просто поехали драников поесть?)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:12
Про наших ничего не скажу, одним словом - показали выдающуюся игру, с которой было бы не стыдно и на ЧЕ, а все вопросы у меня к белорусам, а именно: что же вы, братцы - славяне, пузыри пускали во время игры и напомнили мне полудохлую рыбину, которая была выброшена на сушу и билась в конвульсиях от нехватки кислорода. Играть против такой же полудохлой рыбины и ничего не показать - это надо умудриться. В конце концов, надо же себя уважать и сознавать, против КОГО вы сегодня играли. Стыдно.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:11
Белорусы вообще никакие - по игре больше сказать не чего...
TheBoLt
TheBoLt ответ Разумный Шляпник (раскрыть)
сегодня в 22:10
Он тот еще чудик) Для Максименко это провальный матч, Сафонов хоть сейв на реакции совершил, а удар был из-под защитника, момент удара не был виден
drug01
drug01
сегодня в 22:09
Игра в одни ворота
TheBoLt
TheBoLt ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 22:09
Дополню. У нас в стране алименты могут не платить только те, у кого серая зарплата. Ибо по нашему законодательству и налоги, и алименты списываются при начислении зарплаты, человек этих денег не видит, это происходит на уровне бухгалтерии. Сафонов трудоустроен официально, бухгалтера фк Краснодар все платят как положено
Разумный Шляпник
Разумный Шляпник ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 22:08
а максименко не чудил?
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:06
Он никогда не славился игрой ногами и вечно привозил. вообще не новость, уже года 4 как не новость.

Насчет алиментов я не соглашусь. Суд был в этом году, в феврале, если не ошибаюсь. Суд обязал отдавать 25% от дохода и сверху еще бонусом к этому выплатить 25% дохода за 2 года, в том числе за время в браке. Судья в данном случае "3-2-рас" чистокровный. Где человеку за несколько месяцев родить такую сумму? Алименты платятся с текущего дохода, вопросов никаких, это списывается еще на уровне работодателя, еще до поступления зарплаты игроку они переводятся жене с момента решения суда. А долг вообще грабительский, за пару месяцев не закрыть.

И вообще, начнем с того, что его жена с жиру бесится, она далеко не нуждающаяся, а просто грабит парня как может. Вот мне интересно, за вашу жизнь в период с рождения до 18 лет на вас было потрачено 60 миллионов? А за период с 0 до 3 лет? Здесь жена офигевшая, а вратарь жертва
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 22:04
Краткое резюме :
Сафонов чудил, но сухой,
В защите Дивеев -- надёжно.
Центр Обляков гол + пас,
Нападение Чалов --- дубль.
Хорошая игра.
lotsman
lotsman
сегодня в 22:00
Карпин сегодня на коне. Команда играет очень хорошо. Всё получается.
Capral
Capral
сегодня в 21:58
Нет, Коллеги- это реально ПОЗОР, играть такие матчи. Еще пару таких игр и российский футбол окончательно отупеет... Бацька уже не знал как подстелиться, решил, что 4:0 будет самое то. Нормальные сборные- играют с Англией, Испанией, Францией, а у России, если не грозная Куба- то легендарная Белорусия...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:55
Оказывается Сафонов то ногами совсем не умеет играть, ни мяч остановить, ни пас отдать. Да к тому же злостный алиментщик.
649wc5vbr2bu
649wc5vbr2bu
сегодня в 21:53
Не совсем по товарищески целых 4:0
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