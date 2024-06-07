Сборная России забила 4 гола в ворота команды Беларуси

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сегодня, 21:52

Сборная Беларуси уступила команде России в товарищеском матче (0:4).

Иван Обляков открыл счет на 8-й минуте, Константин Тюкавин на 20-й удвоил преимущество команды, а на 63-й и 69-й забил Фёдор Чалов.