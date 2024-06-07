Сборная России забила 4 гола в ворота команды Беларуси

Сборная Беларуси уступила команде России в товарищеском матче (0:4).
Иван Обляков открыл счет на 8-й минуте, Константин Тюкавин на 20-й удвоил преимущество команды, а на 63-й и 69-й забил Фёдор Чалов.
Сборная Беларуси уступила команде России в товарищеском матче (0:4).
Иван Обляков открыл счет на 8-й минуте, Константин Тюкавин на 20-й удвоил преимущество команды, а на 63-й и 69-й забил Фёдор Чалов.
Насчет алиментов я не соглашусь. Суд был в этом году, в феврале, если не ошибаюсь. Суд обязал отдавать 25% от дохода и сверху еще бонусом к этому выплатить 25% дохода за 2 года, в том числе за время в браке. Судья в данном случае "3-2-рас" чистокровный. Где человеку за несколько месяцев родить такую сумму? Алименты платятся с текущего дохода, вопросов никаких, это списывается еще на уровне работодателя, еще до поступления зарплаты игроку они переводятся жене с момента решения суда. А долг вообще грабительский, за пару месяцев не закрыть.
И вообще, начнем с того, что его жена с жиру бесится, она далеко не нуждающаяся, а просто грабит парня как может. Вот мне интересно, за вашу жизнь в период с рождения до 18 лет на вас было потрачено 60 миллионов? А за период с 0 до 3 лет? Здесь жена офигевшая, а вратарь жертва
Насчет алиментов я не соглашусь. Суд был в этом году, в феврале, если не ошибаюсь. Суд обязал отдавать 25% от дохода и сверху еще бонусом к этому выплатить 25% дохода за 2 года, в том числе за время в браке. Судья в данном случае "3-2-рас" чистокровный. Где человеку за несколько месяцев родить такую сумму? Алименты платятся с текущего дохода, вопросов никаких, это списывается еще на уровне работодателя, еще до поступления зарплаты игроку они переводятся жене с момента решения суда. А долг вообще грабительский, за пару месяцев не закрыть.
И вообще, начнем с того, что его жена с жиру бесится, она далеко не нуждающаяся, а просто грабит парня как может. Вот мне интересно, за вашу жизнь в период с рождения до 18 лет на вас было потрачено 60 миллионов? А за период с 0 до 3 лет? Здесь жена офигевшая, а вратарь жертва