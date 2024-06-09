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«Жирона» может получить только 50% с продажи Цыганкова

09 июня 2024, 22:13

Топ-клубы хотят подписать полузащитника «Жироны» Виктора Цыганкова.

По данным источника, сумма отступных в контракте украинца составляет 30 млн евро. Если «Жирона» продаст игрока, то получит только 50% от суммы трансфера, потому что ещё 50% от следующей продажи хавбека должно получить киевское «Динамо».

Цыганков перешёл в «Жирону» в январе 2023 года из «Динамо» Киев за 5 млн евро.

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Все комментарии
czmgn8jz4v94
czmgn8jz4v94
вчера в 05:10
Любая цена свыше 10 млн. уже в плюсе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
09 июня в 23:47
отличная сделка Жироны.
угадали с игроком, пробились в ЛЧ, и вот первая серьезная продаже намечается
a-league
a-league
09 июня в 22:36
С ТЦК-ашниками походу торгуются
Гость
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