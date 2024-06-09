«Жирона» может получить только 50% с продажи Цыганкова

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09 июня 2024, 22:13

Топ-клубы хотят подписать полузащитника «Жироны» .

По данным источника, сумма отступных в контракте украинца составляет 30 млн евро. Если «Жирона» продаст игрока, то получит только 50% от суммы трансфера, потому что ещё 50% от следующей продажи хавбека должно получить киевское «Динамо».

Цыганков перешёл в «Жирону» в январе 2023 года из «Динамо» Киев за 5 млн евро.