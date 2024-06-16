Во время матча Италии и Албании были слышны выстрелы, есть раненый

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вчера, 09:58

Во время матча сборных Италии и Албании на Евро-2024 (2:1) произошла стрельба.

Сообщается, что есть пострадавший. На поиски преступника был направлен усиленный отряд полиции Берлина.

По неподтвержденным данным всё началось с конфликта между итальянскими и албанскими фанатами.

В пятницу полицейским пришлось нейтрализовать злоумышленника, который с ножом напал на нескольких болельщиков.