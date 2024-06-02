Воспитанник «Балтики» Валентин Ботоногов умер в возрасте 15 лет

Воспитанник академии «Балтики» Валентин Ботоногов умер на 16-м году жизни.

Футболист с 2023 года боролся с острым миелобластным лейкозом. Ранее калининградский клуб объявил о сборе средств для лечения игрока.

В сообщении пресс-службы «Балтики» говорится: