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Воспитанник «Балтики» Валентин Ботоногов умер в возрасте 15 лет

вчера, 14:56

Воспитанник академии «Балтики» Валентин Ботоногов умер на 16-м году жизни.

Футболист с 2023 года боролся с острым миелобластным лейкозом. Ранее калининградский клуб объявил о сборе средств для лечения игрока.

В сообщении пресс-службы «Балтики» говорится:

Воспитанник нашей академии Валентин Ботоногов, которому мы общими усилиями собирали средства на лечение, сегодня ушёл из жизни. Состояние Валентина резко ухудшилось несколько дней назад, из-за чего он был введён в медикаментозную кому, из которой не вышел... Академия ФК «Балтика» выражает искренние соболезнования. Крепости и сил семье и близким Валентина принять утрату.

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