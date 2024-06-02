Воспитанник «Балтики» Валентин Ботоногов умер в возрасте 15 лет

Воспитанник академии «Балтики» Валентин Ботоногов умер на 16-м году жизни.
Футболист с 2023 года боролся с острым миелобластным лейкозом. Ранее калининградский клуб объявил о сборе средств для лечения игрока.
В сообщении пресс-службы «Балтики» говорится:
Воспитанник нашей академии Валентин Ботоногов, которому мы общими усилиями собирали средства на лечение, сегодня ушёл из жизни. Состояние Валентина резко ухудшилось несколько дней назад, из-за чего он был введён в медикаментозную кому, из которой не вышел... Академия ФК «Балтика» выражает искренние соболезнования. Крепости и сил семье и близким Валентина принять утрату.