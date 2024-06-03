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В Кемерове игрок напал на судью во время матча

вчера, 11:24

Матч Кубка Кузбасса между кемеровскими командами «Щегловский пивовар» и «Юность‑Индустрия» 1 июня не был доигран из‑за нападения футболиста гостей Василия Козлова на главного арбитра встречи Сергея Загуденкова.

Произошедшее прокомментировал председатель комитета проведения соревнований Федерации футбола Кемеровской области Вадим Спицын:

Безусловно, мы очень сожалеем о том, что такой вопиющий инцидент произошёл на матче Кубка Кузбасса, потому что любая форма насилия неприемлема на футбольном поле. Очень жаль, что футбольный праздник превращается в такое неприятное действие. Матч был прерван из‑за этого инцидента, что вдвойне неприятно.

На текущей неделе, не позднее среды, состоится заседание комитета дисциплинарного контроля Федерации футбола Кемеровской области, на котором будет определена и применена спортивная санкция к команде «Юность‑Индустрия», по вине которой матч не был доигран. Также будет применена спортивная санкция в виде дисквалификации к игроку команды Василию Козлову, который трижды ударил арбитра. Фактически речь идёт не об ударе, а об избиении с нанесением вреда здоровью.

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Источник: matchtv.ru
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tav4e4rn97jp
tav4e4rn97jp
вчера в 11:30
Нет дисциплины надо строго наказывать
Гость
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