Экс-форвард «Арсенала» и «Эвертона» Кевин Кэмпбелл умер в 54 года

1718447551

вчера, 13:32

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» умер на 55-м году жизни.

Он присоединился к молодёжной команде клуба в 1988 году в возрасте 15 лет. В составе основной команды дебютировал 7 мая 1988-го в матче против «Эвертона», за который также позже выступал.

С «Арсеналом» Кэмпбелл выигрывал молодёжный Кубок Англии (1987/88), чемпионат страны (1990/91), взрослый Кубок Англии (1992/93), Кубок Лиги (1992/93), Суперкубок Англии (1991), Кубок обладателей кубков УЕФА (1993/94).

Также Кевин играл за «Лейтон Ориент», «Лестер Сити», «Ноттингем Форест», «Трабзонспор», «Вест Бромвич» и «Кардифф».