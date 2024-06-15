Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествия

Экс-форвард «Арсенала» и «Эвертона» Кевин Кэмпбелл умер в 54 года

вчера, 13:32

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Кевин Кэмпбелл умер на 55-м году жизни.

Он присоединился к молодёжной команде клуба в 1988 году в возрасте 15 лет. В составе основной команды дебютировал 7 мая 1988-го в матче против «Эвертона», за который также позже выступал.

С «Арсеналом» Кэмпбелл выигрывал молодёжный Кубок Англии (1987/88), чемпионат страны (1990/91), взрослый Кубок Англии (1992/93), Кубок Лиги (1992/93), Суперкубок Англии (1991), Кубок обладателей кубков УЕФА (1993/94).

Также Кевин играл за «Лейтон Ориент», «Лестер Сити», «Ноттингем Форест», «Трабзонспор», «Вест Бромвич» и «Кардифф».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноВратарь «Миллуолла» и сборной Черногории умер в 26 лет
Вчера, 11:21
В Кемерове игрок напал на судью во время матча
03 июня
ОфициальноВоспитанник «Балтики» Валентин Ботоногов умер в возрасте 15 лет
02 июня
В матче Второй лиги произошла массовая драка игроков
31 мая
ОфициальноСамолёт «Кадиса» совершил вынужденную посадку в Севилье
28 мая
Полиция забрала болельщика «Динамо», зажегшего шашку у отеля «Краснодара»
25 мая
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 