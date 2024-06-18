Врач ЦСКА — о Торопе: «Мы по заказу изготовили ему специальную маску»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о самочувствии вратаря команды Владислава Торопа.
Слава активно проходит реабилитацию. Планируем, что скоро приступит к беговой работе на специальной антигравитационной дорожке. После цикла этой работы, если всё будет хорошо, он приступит к беговой работе на поле.
Мы по заказу изготовили ему специальную маску на 3D-принтере. Играть или не играть в ней — это его решение. Он может её вообще не носить. Это вопрос психологии на первом этапе. Он может спокойно и без неё обходиться.
Игрок получил серьёзную травму 15 мая во время ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:0, 4:5 по пенальти). В первом тайме футболист столкнулся с защитником петербуржцев Нуралы Алипом и не смог продолжить встречу, вместо него на поле вышел Владимир Шайхутдинов. У голкипера диагностировали двойной перелом костей лицевой части черепа.
Конечно изначально маска бы не помешала...
Хотя, если был ушиб мозга...
Шинель.
Бутсы.
Гвоздь.
............
Конечно изначально маска бы не помешала...
Хотя, если был ушиб мозга...
Шинель.
Бутсы.
Гвоздь.
............