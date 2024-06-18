Врач ЦСКА — о Торопе: «Мы по заказу изготовили ему специальную маску»

Главный врач ЦСКА рассказал о самочувствии вратаря команды .

Слава активно проходит реабилитацию. Планируем, что скоро приступит к беговой работе на специальной антигравитационной дорожке. После цикла этой работы, если всё будет хорошо, он приступит к беговой работе на поле.

Мы по заказу изготовили ему специальную маску на 3D-принтере. Играть или не играть в ней — это его решение. Он может её вообще не носить. Это вопрос психологии на первом этапе. Он может спокойно и без неё обходиться.