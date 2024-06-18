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Врач ЦСКА — о Торопе: «Мы по заказу изготовили ему специальную маску»

вчера, 17:19

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о самочувствии вратаря команды Владислава Торопа.

Слава активно проходит реабилитацию. Планируем, что скоро приступит к беговой работе на специальной антигравитационной дорожке. После цикла этой работы, если всё будет хорошо, он приступит к беговой работе на поле.

Мы по заказу изготовили ему специальную маску на 3D-принтере. Играть или не играть в ней — это его решение. Он может её вообще не носить. Это вопрос психологии на первом этапе. Он может спокойно и без неё обходиться.

Игрок получил серьёзную травму 15 мая во время ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:0, 4:5 по пенальти). В первом тайме футболист столкнулся с защитником петербуржцев Нуралы Алипом и не смог продолжить встречу, вместо него на поле вышел Владимир Шайхутдинов. У голкипера диагностировали двойной перелом костей лицевой части черепа.

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Все комментарии
g3a5rj3ngzru
g3a5rj3ngzru
вчера в 18:51
Жаль парня! Но врачи сделают своё дело надеюсь!!! Здоровья!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:42
Здоровья армейцу!
Конечно изначально маска бы не помешала...
Хотя, если был ушиб мозга...
Шинель.
Бутсы.
Гвоздь.
............
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ yg7twwzj4s37 (раскрыть)
вчера в 18:20
А ты читай внимательно и не домысливай. " Лучший вратарь РПЛ в ВОЗРАСТЕ до 20 лет" Знаешь лучше до 20 лет, назови. А не знаешь......
yg7twwzj4s37
yg7twwzj4s37 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:17
Торопу здоровья и скорейшего выздоровления, а насчет лучшего вратаря это кто определил?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:22
Владислав - это вратарская надежда РФ. Лучший вратарь РПЛ в возрасте 20 лет. Здоровья и возвращения на поле.
Гость
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