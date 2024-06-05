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Захарян не сыграет за сборную России против Белоруссии

вчера, 16:28
БеларусьЛоготип футбольный клуб Беларусь-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 20:00 Не начался

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не примет участия в товарищеском матче между сборными Белоруссии и России из-за простуды. Игрок не полетел в Минск.

Напомним, игра Белоруссия — Россия пройдёт 7 июня.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:03
Я бы сказал конкретнее: этот матч не нужен никому: ни нам, ни белорусам. Разве что РФС для поддержания штанов и создания видимости своей работы..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:15, ред.
Там не только Захарян, но и все не будут играть против Белоруссии. Результат ( голевая ничья ) иным быть не может и не должен... по понятным причинам.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:06
Что за сленг, такой- дворовой?
pomor45
pomor45
вчера в 20:59
Может закосил, чтобы от Сосьедада не отсосать.
Capral
Capral
вчера в 19:49
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 19:37
    Ознакомился с нелицеприятными высказываниями некоторых пользователей в адрес Арсена. Недостойно, господа, делать такие выводы, которые вас не красят. А если он действительно заболел ?... И даже если не заболел.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 17:50
    Ну не сыграет и не надо. Если бы не сообщали об этом, то никто бы и не заметил его отсутствия. Как говорится в одном стихотворении - Отряд не заметил потери бойца.)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 17:47
    Capral Так у него фамилия такая. Давно ведь известно, что там где побывал армянин, еврею делать нечего. Возможно привел неточно, но пытался....
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 17:08
    в Реале Сосьедад давно уже перекрестились от такого приобретения
    Capral
    Capral
    вчера в 16:38
    Ну, блин, и работник- большую часть времени на больничном. Вообще- хитрый малый, себе на уме...
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 16:35
    И без него есть, кому товарняк отыграть... молодёжи полно...
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