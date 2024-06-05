Захарян не сыграет за сборную России против Белоруссии

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не примет участия в товарищеском матче между сборными Белоруссии и России из-за простуды. Игрок не полетел в Минск.
Напомним, игра Белоруссия — Россия пройдёт 7 июня.
Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не примет участия в товарищеском матче между сборными Белоруссии и России из-за простуды. Игрок не полетел в Минск.
Напомним, игра Белоруссия — Россия пройдёт 7 июня.
Недостойно- постоянно всех поучать и делать замечания, которые уже всем прилично надоели.
Недостойно- постоянно всех поучать и делать замечания, которые уже всем прилично надоели.