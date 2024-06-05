Захарян не сыграет за сборную России против Белоруссии

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вчера, 16:28

Полузащитник «Реала Сосьедад» не примет участия в товарищеском матче между сборными Белоруссии и России из-за простуды. Игрок не полетел в Минск.

Напомним, игра Белоруссия — Россия пройдёт 7 июня.