Брат Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ

1718728915

вчера, 19:41

Полузащитник на своей странице в социальной сети сообщил об уходе из ПСЖ .

Брат , который в начале лета перешёл из клуба в мадридский «Реал», был в системе чемпионов Франции с августа 2017 года.

15 сентября 2023-го хавбек впервые попал в заявку взрослой команды «Пари Сен-Жермен», а на поле вышел 20 декабря во встрече 17-го тура Лиги 1 с «Мецем» (3:1).