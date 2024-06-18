Брат Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ

Полузащитник Этан Мбаппе на своей странице в социальной сети сообщил об уходе из ПСЖ.
Брат Килиана Мбаппе, который в начале лета перешёл из клуба в мадридский «Реал», был в системе чемпионов Франции с августа 2017 года.
15 сентября 2023-го хавбек впервые попал в заявку взрослой команды «Пари Сен-Жермен», а на поле вышел 20 декабря во встрече 17-го тура Лиги 1 с «Мецем» (3:1).
Для главного агента футбольный Франции, это всего лишь бизнес и ничего личного)
Для главного агента футбольный Франции, это всего лишь бизнес и ничего личного)
все.
псж конец.
все.
псж конец.