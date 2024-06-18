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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2024/2025

Брат Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ

вчера, 19:41

Полузащитник Этан Мбаппе на своей странице в социальной сети сообщил об уходе из ПСЖ.

Брат Килиана Мбаппе, который в начале лета перешёл из клуба в мадридский «Реал», был в системе чемпионов Франции с августа 2017 года.

15 сентября 2023-го хавбек впервые попал в заявку взрослой команды «Пари Сен-Жермен», а на поле вышел 20 декабря во встрече 17-го тура Лиги 1 с «Мецем» (3:1).

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:04, ред.
Мама поговорить с заинтересованными клубами, выберет правильную финансовую сделку и скажет куда идти. Будет выбивать всё до копейки))
Для главного агента футбольный Франции, это всего лишь бизнес и ничего личного)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:31
крысы бегут с корабля первыми.
все.
псж конец.
3ks9z5875dtn
3ks9z5875dtn
вчера в 20:28, ред.
Этого в Реал не возьмут.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:20
Он в псж был паразитом
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:18
Сын Милосердова ни-ко-му не интересен
Elliada_
Elliada_
вчера в 19:59
Не знаю, как он играет, но скорее всего посредственность, который только из-за брата был в ПСЖ. Перейдет в какой-нибудь клуб попроще.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:58
"Узнаю брата .. Этана"...)))
v6kzkxwhpxzq
v6kzkxwhpxzq
вчера в 19:53
Очередной флаг получен. Огромная благодарность за такой ценный и нужный приз!
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:50, ред.
Наверное думает что без Килиана туго будет
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