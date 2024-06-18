Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Антон Заболотный покидает ЦСКА

вчера, 18:23

ЦСКА объявил об уходе нападающего Антона Заболотного в связи с истечением срока договора.

Воспитанник академии московского клуба вернулся в команду в 2021 году. За три года он провёл в составе «армейцев» в общей сложности 104 матча, забив 22 гола и сделав 11 результативных передач. В сезоне-2022/23 футболист выиграл в составе ЦСКА Кубок России и серебряные медали Российской Премьер-Лиги.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноКапитан «Урала» покинул клуб
Вчера, 16:34
Эстонский вратарь продлит контракт с «Арсеналом»
Вчера, 12:39
ОфициальноСтоцкий покинул «Пари НН»
Вчера, 12:03
ОфициальноТренерский штаб «Оренбурга» пополнил аргентинский специалист
Вчера, 11:52
ОфициальноГогличидзе возвращается в «Урал»
Вчера, 10:10
Слухи«Локомотив» предложит Миранчуку новый контракт на улучшенных условиях
Вчера, 09:58
Сортировать
Все комментарии
isamsn
isamsn
сегодня в 17:01
И наверно это правильно. Может в Химках он и пригодится. Конечно если там найдутся поставщики голевых моментов. К сожалению создание их это не конёк Антона. Убежать, обыграть это не про него, а вот открыться и подставится это да.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:00
Заголовок сквозит такой неподдельной болью....)))
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:51
Я слово "подъедается" в кавычки взял. т. е. Юрия Палыча ни коим образом не хотел обидеть.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:50
Нк это прям праздник!)) удачи супер Зебелоти, но я рад, что он ушёл
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:36
По поводу Семина не только не соглашусь, но выражу свое возмущение. Палыч "не подъедается"в футболе. Он живет футболом и понимает его дай бог каждому. В Российском футболе всего три по настоящему топ тренера - это Романцев. Семин и Газзаев. Теперь насчет "красоты и зрелищности". Они тогда важны, когда результат приносят. Хотя иногда матч 0:0 закончился, а впечатлений масса. Так бывает. Тк, что оцениваю красоту и зрелищность, к сожалению многие, да и ты тоже через призму фанатских очков. Футбол Романцева 90-х годов был эффективен и по своему красив, в основном из-за отсутствия у Спартака реальных конкурентов в те года (по составу). Иначе говоря футбол красив, и зрелищен когда на поле борьба. Но в конечном итоге все это дело вкуса.
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:09
Сёмин и др., кто "подъедаются" на футболе, судят о нём с точки зрения "оставят - НЕ оставят работать в команде", т. е. деньги получать.
Также "специалисты от футбола" говорят то, что может понравится потенциальному работодателю, когда сами без работы.
А МанСити...
По мне, так это как раз тот случай, когда "счёт на табло" уничтожает футбол, как ЗРЕЛИЩНУЮ ИГРУ МИЛЛИОНОВ, как действо. Как спортивный спектакль, наконец.
Повторюсь, когда сравню "счёт на табло" с шахматной партией, которая происходит на сцене в присутствии зрителей.
kazakoff
kazakoff ответ canv2xemcbxx (раскрыть)
вчера в 21:01
Этот неудачный сезон не говорит о том что ЦСКА середняк
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:43
Самое красивое в футболе это счёт на табло (Семин). А о красоте каждый судит с учётом его вкуса. Кому то нравится тики таки как у Барсы, а кому то позиционная игра, как у Ман Сити. Поэтому о красоте говорить в футболе не совсем по делу.
pomor45
pomor45
вчера в 20:31
Где Федотов пристроится, там и Заболотный всплывёт.
wys3vrnntayj
wys3vrnntayj
вчера в 20:20
Хочет пристроиться в Химки, ну это только на сезон.
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:01
Так, ИГРА всё равно была "никакая", т. е. безликая.
А футбол, как известно, всё таки свое зрелищностью полюбился миллиардам людей на планете.
То же самое и скажу и о наших болельщиках.
Если только "счёт на табло" смотреть, то тогда ЧЕМ шахматный поединок будет отличаться от футбола?
Да, НИЧЕМ!
Даже в таком случае шахматы как-то предпочтительнее: после матча подробно разберут, кто и как из соперников хотел выиграть на шахматной доске. ))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:52, ред.
Ну даТоля....)))...все правильно Штирлиц сказал...)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:49
Все когда то заканчивается! И тем более прибывание Антохи в стане Коняшек
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:35
Те серебро и Кубок в прошлом сезоне - это "никакой" А не напомнишь ли мне когда Спартак клал какие либо медали в Кубок. ? Хотя бы в этом веке? Я старый стал - е могу вспомнить такого.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:32
Володя, я историю не трогаю. Я имею в виду последний сезон 23/24. Ты же помнишь слова Штирлица " запоминается последнее)
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:28
Махачкала ждёт этого великого игрока...
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:23
Я так понимаю, что "лебединая песня" Антоши - игра за ФК Сочи в чемпионате 2021/2022.
А потом - ФСЁ...(((
Зря он, конечно, в ЦСКА вместе с Федотовым ушёл: мог бы крепко помочь южанам в этом первенстве.
А так и ФК Сочи вылетело в ФНЛ, и сам Заболотный славы в ЦСКА не снискал.
В прочем, у Федотова ЦСКА было весь никакой, а не только Антон.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:20
Очередной старик в Краснодар?))
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 19:18
В Реале зовут-у них давно центрфорварда нет.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:49
"Спасибо!
Всё что могу..."
drug01
drug01
вчера в 18:48
Не пошла у него игра в ЦСКА он сам это понял!
adekvat
adekvat ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:47
Не уходит, а попросили и так долго продержали.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:43, ред.
Толя привет...!. Вот смолов в РПЛ забил 92 мяча, Соболь -60....А Заболотный сколько я имею ввиду только РПЛ...???
По моему 55 мячей
Вещий
Вещий
вчера в 18:42
И как теперь коняшки будут теперь без него, ума не приложу...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:39
Лайк за Б.Окуджаву. Лучший комментарий.
canv2xemcbxx
canv2xemcbxx ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 18:36
А шестое место это середняк или что?
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:36
Если умерит финансовые аппетиты то в середняке или аутсайдере РПЛ сможет пару сезонов попылить
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:35
"Бери шинель - иди домой!")
be27pjx47aav
be27pjx47aav
вчера в 18:34
Деревянный найдет себе команду, он упорный.
nb44ac6thr86
nb44ac6thr86
вчера в 18:32
Пердив и второй дивизион, открывайте ворота, идет выдающийся мастер ЦСКА.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 