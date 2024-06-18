Антон Заболотный покидает ЦСКА

ЦСКА объявил об уходе нападающего Антона Заболотного в связи с истечением срока договора.
Воспитанник академии московского клуба вернулся в команду в 2021 году. За три года он провёл в составе «армейцев» в общей сложности 104 матча, забив 22 гола и сделав 11 результативных передач. В сезоне-2022/23 футболист выиграл в составе ЦСКА Кубок России и серебряные медали Российской Премьер-Лиги.
А футбол, как известно, всё таки свое зрелищностью полюбился миллиардам людей на планете.
То же самое и скажу и о наших болельщиках.
Если только "счёт на табло" смотреть, то тогда ЧЕМ шахматный поединок будет отличаться от футбола?
Да, НИЧЕМ!
Даже в таком случае шахматы как-то предпочтительнее: после матча подробно разберут, кто и как из соперников хотел выиграть на шахматной доске. ))
А футбол, как известно, всё таки свое зрелищностью полюбился миллиардам людей на планете.
То же самое и скажу и о наших болельщиках.
Если только "счёт на табло" смотреть, то тогда ЧЕМ шахматный поединок будет отличаться от футбола?
Да, НИЧЕМ!
Даже в таком случае шахматы как-то предпочтительнее: после матча подробно разберут, кто и как из соперников хотел выиграть на шахматной доске. ))