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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Хави Симонс не хочет играть за ПСЖ. Он уведомил об этом клуб

вчера, 23:03

Полузащитник Хави Симонс может покинуть ПСЖ.

Голландец уведомил руководство парижан, что не хочет выступать за парижский клуб.

Наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры Симонса являются «Бавария» и «Лейпциг», которые хотят его арендовать.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:04
Симонсе надо было думать, прежде чем подписать с ПСЖ долгосрочный контракт....но в Париже не получилось играть.
затем парижане отдали голландца в ПСВ, там стал звездой.
но увы, отдали то с условией обратного выкупа за 4 млн)))
игрок стоит 40 млн, но ПСЖ вернул его за 4.
вот такая футбольная арифметика.
в Лейпциге снова звездой стал...Теперь хочется свободы))
Было бы здорово увидит Симонса в Арсенале.
с Эдегором голландец такую карусель накрутят)))
drug01
drug01
вчера в 23:27
Псж сейчас не очень привлекает игроков многие просто бегут
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