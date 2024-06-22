Хави Симонс не хочет играть за ПСЖ. Он уведомил об этом клуб

Полузащитник Хави Симонс может покинуть ПСЖ.
Голландец уведомил руководство парижан, что не хочет выступать за парижский клуб.
Наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры Симонса являются «Бавария» и «Лейпциг», которые хотят его арендовать.
Полузащитник Хави Симонс может покинуть ПСЖ.
Голландец уведомил руководство парижан, что не хочет выступать за парижский клуб.
Наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры Симонса являются «Бавария» и «Лейпциг», которые хотят его арендовать.
затем парижане отдали голландца в ПСВ, там стал звездой.
но увы, отдали то с условией обратного выкупа за 4 млн)))
игрок стоит 40 млн, но ПСЖ вернул его за 4.
вот такая футбольная арифметика.
в Лейпциге снова звездой стал...Теперь хочется свободы))
Было бы здорово увидит Симонса в Арсенале.
с Эдегором голландец такую карусель накрутят)))
затем парижане отдали голландца в ПСВ, там стал звездой.
но увы, отдали то с условией обратного выкупа за 4 млн)))
игрок стоит 40 млн, но ПСЖ вернул его за 4.
вот такая футбольная арифметика.
в Лейпциге снова звездой стал...Теперь хочется свободы))
Было бы здорово увидит Симонса в Арсенале.
с Эдегором голландец такую карусель накрутят)))