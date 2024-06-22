Хави Симонс не хочет играть за ПСЖ. Он уведомил об этом клуб

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вчера, 23:03

Полузащитник может покинуть ПСЖ .

Голландец уведомил руководство парижан, что не хочет выступать за парижский клуб.

Наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры Симонса являются «Бавария» и «Лейпциг», которые хотят его арендовать.