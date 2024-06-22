«Ливерпуль» хочет подписать двух игроков «Реала»

«Ливерпуль» интересуется двумя футболистами «Реала».
«Красные» рассчитывают подписать полузащитника Арда Гюлера и нападающего Родриго Силву.
Пока неизвестно, будет ли «Реал» готов отпустить хотя бы одного из этих игроков.
«Ливерпуль» интересуется двумя футболистами «Реала».
«Красные» рассчитывают подписать полузащитника Арда Гюлера и нападающего Родриго Силву.
Пока неизвестно, будет ли «Реал» готов отпустить хотя бы одного из этих игроков.
в Англии он станет супер звездой.
в Реале на лавке. когда есть Джуд, Винипус и Мбаппе
в Англии он станет супер звездой.
в Реале на лавке. когда есть Джуд, Винипус и Мбаппе