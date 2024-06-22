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«Ливерпуль» хочет подписать двух игроков «Реала»

вчера, 20:28

«Ливерпуль» интересуется двумя футболистами «Реала».

«Красные» рассчитывают подписать полузащитника Арда Гюлера и нападающего Родриго Силву.

Пока неизвестно, будет ли «Реал» готов отпустить хотя бы одного из этих игроков.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:28
а нужно это самому Родриго быть джокером? ))
.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:14
А что они там на Энфилде курят то? Ладно ещё мечтать про Родриго Гоэса, после прихода Килиана Мбаппе. Но как можно думать о подписании Воды Гюлера? Разве Флорентино Перес такой дуRак, чтоб продавать его? Я надеюсь, что Родриго тоже не продадим, он очень нужен Реалу. Он хорошо играет в роли джокера. Думаю, что мы увидим тройку в нападении Вини слева, Мбаппе в центре, Родриго справа. Успехов и больших побед этим парням с мадридским Реалом!!!
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 21:02
Родриго необходимо уходить, ето для него наилучший шанс для продолжение карьеры. Так как в предстоящем и последующими сезонами ему ничего не светит в Королевском клубе Мбаппе и Ендрик плюс к нынешнему составу, ето повод для того что необходимо хотя бы одного единицу в нападении продать!
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:53
Арда может а вот Родриго вряд ли перейдет в Ливерпуль
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:47
Арда Гюлера точно надо переманит на Энфилд.
в Англии он станет супер звездой.
в Реале на лавке. когда есть Джуд, Винипус и Мбаппе
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 20:37
а губа ни треснет!?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:31
Всё зависит только от Реала
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