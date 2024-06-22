«Ливерпуль» хочет подписать двух игроков «Реала»

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вчера, 20:28

«Ливерпуль» интересуется двумя футболистами «Реала».

«Красные» рассчитывают подписать полузащитника и нападающего .

Пока неизвестно, будет ли «Реал» готов отпустить хотя бы одного из этих игроков.