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«Штутгарт» следит за нападающим «Боруссии» Дортмунд

вчера, 19:46

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Никлас Фюллькруг имеет шансы перейти в «Штутгарт».

«Шмели» хотят подписать игрока «швабов» Сехру Гирасси.

Будущее Фюллькруга в его нынешней команде под вопросом, но во время Евро-2024 игрок не хочет об этом думать.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:12
в заокеанской лиге обмены игроки хорошая практика.
посмотрим, что делают Штутгарт и Боруссия
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