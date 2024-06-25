«Штутгарт» следит за нападающим «Боруссии» Дортмунд

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Никлас Фюллькруг имеет шансы перейти в «Штутгарт».
«Шмели» хотят подписать игрока «швабов» Сехру Гирасси.
Будущее Фюллькруга в его нынешней команде под вопросом, но во время Евро-2024 игрок не хочет об этом думать.
Нападающий «Боруссии» Дортмунд Никлас Фюллькруг имеет шансы перейти в «Штутгарт».
«Шмели» хотят подписать игрока «швабов» Сехру Гирасси.
Будущее Фюллькруга в его нынешней команде под вопросом, но во время Евро-2024 игрок не хочет об этом думать.
посмотрим, что делают Штутгарт и Боруссия
посмотрим, что делают Штутгарт и Боруссия