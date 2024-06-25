«Штутгарт» следит за нападающим «Боруссии» Дортмунд

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вчера, 19:46

Нападающий «Боруссии» Дортмунд имеет шансы перейти в «Штутгарт».

«Шмели» хотят подписать игрока «швабов» .

Будущее Фюллькруга в его нынешней команде под вопросом, но во время Евро-2024 игрок не хочет об этом думать.