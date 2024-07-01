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Семак: «Возможно, подпишем двух игроков»

вчера, 22:30

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно работы клуба на трансферном рынке этим летом.

Каждое трансферное окно мы рассматриваем возможности усиления. Что касается нынешней ситуации, Даня Круговой ушёл в ЦСКА, поэтому нам обязательно нужен был российский игрок на эту позицию. Я рад, что появилась возможность подписать Максима Глушенкова. По поводу иностранцев посмотрим. Может быть, кто-то придёт, кто-то уйдёт. У нас есть ещё одно вакантное место для иностранца.

Исходя из того состава, который есть, навскидку, возможно, подпишем порядка двух игроков. На сегодняшний день это один-два игрока, поиском которых мы занимаемся. Если получится, кого-то возьмём.

По слухам, «Зенит» интересуется хавбеком «Торино».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:32
Семак не занимается трансферами
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:57
Подпишут если подпишуться....)
Futurista
Futurista
вчера в 22:51
Из бухгалтерии позвонили)...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:50
за виллу любого подпишем
Гость
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