Семак: «Возможно, подпишем двух игроков»

Главный тренер «Зенита» дал комментарий касательно работы клуба на трансферном рынке этим летом.

Каждое трансферное окно мы рассматриваем возможности усиления. Что касается нынешней ситуации, Даня Круговой ушёл в ЦСКА , поэтому нам обязательно нужен был российский игрок на эту позицию. Я рад, что появилась возможность подписать Максима Глушенкова. По поводу иностранцев посмотрим. Может быть, кто-то придёт, кто-то уйдёт. У нас есть ещё одно вакантное место для иностранца.

Исходя из того состава, который есть, навскидку, возможно, подпишем порядка двух игроков. На сегодняшний день это один-два игрока, поиском которых мы занимаемся. Если получится, кого-то возьмём.