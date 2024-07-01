«Зенит» интересуется хавбеком за 27 млн евро. Он может заменить Клаудиньо или Вендела

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вчера, 11:40

Семаку нужны люди с дисциплиной.

Бразильцы обожают карнавалы

Всегда есть причина, почему сильного футболиста не забирают большие клубы из топ-5. Особенно при трансферной стоимости в районе 20 млн евро. Вендел остался после карнавального отпуска год назад, когда «Зенит» наказал его за опоздание на сборы. Клаудиньо зимой не уехал. Оба могут остаться сейчас, ведь для бразильских клубов это слишком дорогие новички. А европейцы боятся, чтобы в их клубах оба не пошли на поводу у старых привычек.

Разумеется, все – игроки, агенты и представители «Зенита», всегда отрицают любые проблемы игроков с дисциплиной. У них и Кокорин поначалу был почти святым. Но Вендел любит жизнь. И это прекрасно объясняет, почему Семаку хочется видеть в заявке более дисциплинированных людей. Тренер «Зенита» не Фергюсон, чтобы игроки его боялись. Но даже у шотландца хватало хулиганов и гуляк. На отдельных игроков, вроде Уэйна Руни, не мог влиять даже сэр Алекс.

Остается лишь один способ закрыть вопрос – расставание. Агент Вендела быстро отвечает, что Маркус останется. Скорость реакции как лучшая иллюстрация ситуации. Представитель игрока знает, что в топ-5 выходки хавбека терпеть не станут. Рядом есть Клаудиньо, который тоже включается и выключается на поле по желанию, а не по запросу тренерского штаба. Часть бразильцев могут продать другим клубам, чтобы набрать дисциплинированных игроков.

Илич – помощник для Барриоса

У Вендела и Клаудиньо было много ролей в «Зените». У молодого серба Илича в 23 года хватало задач в «Торино», ведь левша Иван может работать от штрафной до штрафной. Он довольно высокий, у него есть дальний удар и неплохое понимание быстрых передач вперёд. Голевая статистика скромная, но «Торино» не «Зенит», чтобы доминировать. Илич не чистый разрушитель, но хавбек для работы между линиями.

С учётом приобретения «Зенитом» Глушенкова, который в идеале должен стать напарником форварда Кассьерры в одной из схем – «3-5-2» или «4-4-2», появление Илича это попытка найти человека, который лучше будет работать без мяча, чем Вендел и Клаудиньо. Полузащитник «Вероны» заиграл в «Торино», его трансферная стоимость в районе 18 млн евро, но у «Зенита» точно запросят намного больше денег – около 27 миллионов.

В «Торино» есть Влашич, который быстро объяснил сербу Иличу и руководству клуба из Торино, что «Зенит» порой готов платить безумные деньги. И клубу за трансфер игрока, и самому футболисту. Итальянцы точно используют петербуржцев, чтобы повысить интерес к Иличу. Если договорятся, то хорошо заработают. А если сделка сорвётся, то получат цену от «Зенита», которой будут махать перед носом у потенциальных покупателей.

Семак заманивает серба. Его соотечественник Эракович провёл хороший первый сезон в «Зените». Парочка фанатов клуба из числа экспертов даже поставили защитника первым в списке лучших футболистов сезона, хотя там выбор между несколькими примерно равными кандидатами. Эракович заиграл в РПЛ , но не попал в заявку сборной Сербии на Евро-2024. У «спартаковца» Бабича тоже не было шанса себя показать.

Тренеры сборной Сербии не жалуют игроков из РПЛ . Зделара и Гайича из ЦСКА тоже не было в заявке. Иван Илич боится, что переезд в «Зенит» означает снижение шансов попасть в сборную Сербии. А парень хочет играть в Лиге наций и отборе к ЧМ -2026. Иван провел 3 матча на Евро, в двух случаях выходил в основе. Отметился точными пасами и сделал ассист в ничейном поединке против сборной Словении.

Кроме сборной, есть ещё мечта о Лиге чемпионов. Участие в турнире подарит переход в «Галатасарай». У «Зенита» на переговорах лишь два козыря – язык, который проще выучить, чем турецкий, и деньги. Безумные 25-27 млн евро для «Торино» и около 3 млн евро зарплаты игроку. В Италии хавбеку платят 1.5 млн евро до уплаты местных налогов, которые для футболистов значительно выше, чем в РПЛ .

Семаку нужны новые лидеры

Илич может отказаться от приглашения «Зенита». Слишком молодой и перспективный игрок. Интересен не только «Галатасараю». Но у скаутской службы «Зенита» правильный ход мыслей. В прошлом сезоне были проблемы с мотивацией бразильцев. Многие, от Марио Фернандеса до Вендела, не прогрессируют. Игроки считают, что внутренние кубки достанутся «Зениту» в любом случае. Играли скверно и вяло, но взяли первый в истории клуба требл.

Семаку понравился результат. И не понравился путь к кубкам. «Зенит» был близок к коллапсу в РПЛ . По очереди передавали чемпионский кубок «Краснодару» и «Динамо». Глупо отрицать проблемы с мотивацией, уровнем формы, скоростям и дефицитом молодых россиян в Санкт-Петербурге. Нападающий Глушенков, латерали Волков и Горшков, а также голкипер Латышонок пополнили состав «Зенита». Но с Иличем получится перебор в заявке.

Чемпионам пора спокойнее расставаться с игроками. Нет задачи выйти в плей-офф Лиги чемпионов. А во внутренних турнирах они в год столетия остаются фаворитами. Важнее собрать коллектив, где больше тех, кто хочет выкладываться на сто процентов, нежели набирать техничную основу, где половина игроков стоит на поле, поскольку целую неделю шлялись по клубам и ресторанам Санкт-Петербурга. В РПЛ чемпионы горели на вопросе дисциплины.

Легенды «Спартака» и ЦСКА не были святыми трезвенниками. Хватало хулиганов и в «Локомотиве». Теперь очередь «Зенита». Семаку важно отсеять тех, кто не планирует стараться, но хочет дальше получать огромную зарплату в «Зените». Даже если это Клаудиньо и Вендел, выгоднее доверять лишь тем, для кого игра за команду представляет интерес. Аршавин смеялся над дорогим трансфером Угальде в «Спартак», но повторяет их методы.