Кордоба может перейти в «Зенит» за 12 миллионов евро

Нападающий Джон Кордоба может покинуть «Краснодар» после возвращения с Копа Америка 2024.
Представители футболиста ведут переговоры с «Зенитом».
Сумма трансфера может составить выплату в размере 10 миллионов евро и ещё 2 миллиона евро бонусами.
Нападающий Джон Кордоба может покинуть «Краснодар» после возвращения с Копа Америка 2024.
Представители футболиста ведут переговоры с «Зенитом».
Сумма трансфера может составить выплату в размере 10 миллионов евро и ещё 2 миллиона евро бонусами.
и ему не до Зенита и вообще не до переходов куда-либо?)
Да и 10 лямов за такого игрока- несуразно копеечная цифра, особенно в попытках выдрать его у Галицкого.
Кроме того, Краснодар неоднократно объявлял, что не имеет планов продавать лидеров команды прямым конкурентам, и нет смысла ему не верить..
и ему не до Зенита и вообще не до переходов куда-либо?)
Да и 10 лямов за такого игрока- несуразно копеечная цифра, особенно в попытках выдрать его у Галицкого.
Кроме того, Краснодар неоднократно объявлял, что не имеет планов продавать лидеров команды прямым конкурентам, и нет смысла ему не верить..
Припомнит, как страдает Краснодар когда на острие нет такой скалы как Джон
по каким то причинам? считая дискву по одной истории))
Все забросы, игра в стеночку и т.п. только через него продуктивно проходит,
да только то что все команды РПЛ исключительно против него применяют персональную опеку выписывая по 1 а то и по 2 ЦЗ
и это развязывает руки вингерам черных быков и открывая им свободные зоны, что тоже пассивный вклад в атакующие действия.
Команде Галицкого кого угодно можно заменить в составе
на данный момент практически без потери в качестве
(даже Алонсо, Сперцяна и даже Сафонова, который перешел а ПСЖ.
вратарь Агкацев хорош.,
Но потеря Кордобы реально ослабит игру Краснодара.
на Копа Америки Джон хорош. забивает.
Надеюсь, скауты клубов топ-5 увидят игру Кордобы, а Джону лучше перейти в европейский чемпионат.
Припомнит, как страдает Краснодар когда на острие нет такой скалы как Джон
по каким то причинам? считая дискву по одной истории))
Все забросы, игра в стеночку и т.п. только через него продуктивно проходит,
да только то что все команды РПЛ исключительно против него применяют персональную опеку выписывая по 1 а то и по 2 ЦЗ
и это развязывает руки вингерам черных быков и открывая им свободные зоны, что тоже пассивный вклад в атакующие действия.
Команде Галицкого кого угодно можно заменить в составе
на данный момент практически без потери в качестве
(даже Алонсо, Сперцяна и даже Сафонова, который перешел а ПСЖ.
вратарь Агкацев хорош.,
Но потеря Кордобы реально ослабит игру Краснодара.
на Копа Америки Джон хорош. забивает.
Надеюсь, скауты клубов топ-5 увидят игру Кордобы, а Джону лучше перейти в европейский чемпионат.