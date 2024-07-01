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Кордоба может перейти в «Зенит» за 12 миллионов евро

сегодня, 10:51

Нападающий Джон Кордоба может покинуть «Краснодар» после возвращения с Копа Америка 2024.

Представители футболиста ведут переговоры с «Зенитом».

Сумма трансфера может составить выплату в размере 10 миллионов евро и ещё 2 миллиона евро бонусами.

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Все комментарии
antant1
antant1 ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 19:05
Не ровнее, просто госкомпания, его титулы ничего не значат
Аксинья
Аксинья ответ valt134 (раскрыть)
сегодня в 18:33
У нас в РПЛ все клубы равны - просто Зенит на голову ровнее остальных))
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 18:03, ред.
"Кроме того, в «Краснодаре» недовольны тем, что «Зенит» связывается с представителями игроков, не получив разрешения на переговоры. Клуб рассматривает возможность обращения в палату по разрешению споров (РФС – Спортс), так как считает поведение «Зенита» неэтичным."

Надеюсь, обратятся. Я бы даже посмотрел на этот конфликт между клубами, а также на установку запрета на трансфер игроков между этими клубами.

Кстати, а как же инсайд о том, что зимой Зенит предлагал за Кордобу 25 миллионов евро? Или все-таки слух? Дешево хотят, не выгодно
Capral
Capral
сегодня в 15:57
Такая же глупость и мерзость- как и в случае с Соболем. Много шума из ничего.
Но вообще, да, уж если решили людей повеселить, то хотябы ценник поменяли, для приличия...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 14:59
Уже по радио было опровержение.
Garrincha58
Garrincha58 ответ dns575pxwhbf (раскрыть)
сегодня в 14:08
твои личные что ли? считай свои гроши
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:53
Зенит не угомонится. пока не переманит лучшего игрока сезона 2023-24 по опросам болельщиков Краснодара.
Припомнит, как страдает Краснодар когда на острие нет такой скалы как Джон
по каким то причинам? считая дискву по одной истории))
Все забросы, игра в стеночку и т.п. только через него продуктивно проходит,
да только то что все команды РПЛ исключительно против него применяют персональную опеку выписывая по 1 а то и по 2 ЦЗ
и это развязывает руки вингерам черных быков и открывая им свободные зоны, что тоже пассивный вклад в атакующие действия.
Команде Галицкого кого угодно можно заменить в составе
на данный момент практически без потери в качестве
(даже Алонсо, Сперцяна и даже Сафонова, который перешел а ПСЖ.
вратарь Агкацев хорош.,
Но потеря Кордобы реально ослабит игру Краснодара.
на Копа Америки Джон хорош. забивает.
Надеюсь, скауты клубов топ-5 увидят игру Кордобы, а Джону лучше перейти в европейский чемпионат.
dns575pxwhbf
dns575pxwhbf
сегодня в 12:44
Все возможное и невозможное делает "денежный мешок", лишь бы навредить конкурентам. Не стыда, ни совести... А деньги -то народные!
K_TS16
K_TS16
сегодня в 12:20
Даешь сборную РПЛ на скамейку Зенита!!! Юбилей будет щедро оплачен. Только вот цена трофея сомнительна....
valt134
valt134
сегодня в 12:19
Футбол-отражение жизни в обществе. Бардак в стране, тоже самое и в футболе. Прав тот у кого больше прав. И никакой демократии.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:17
А сам Кордоба знает об этом? Ему сообщили, что он хочет в Зенит?)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:49
Что ли уже идут переговоры и может получится?
баск
баск
сегодня в 11:46, ред.
А это ничего, что сам Кордоба сейчас находится на другой стороне планеты
и ему не до Зенита и вообще не до переходов куда-либо?)

Да и 10 лямов за такого игрока- несуразно копеечная цифра, особенно в попытках выдрать его у Галицкого.
Кроме того, Краснодар неоднократно объявлял, что не имеет планов продавать лидеров команды прямым конкурентам, и нет смысла ему не верить..
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 11:45
Зенит уже вконец оборзел.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:35, ред.
Если это правда , то это зенитовский беспредел . Клубам РПЛ надо отделить "флагмана" от проведения чемпионата и пусть он вариться в собственном соку , с своими баснословными зарплатами и своей неисправимой наглостью по отношению к другим командам российского чемпионата
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:28
Это уже становится не смешно
112910415
112910415
сегодня в 11:21
классика жанра !
Arny
Arny
сегодня в 10:56
Всех не соберёте :)
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