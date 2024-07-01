Кордоба может перейти в «Зенит» за 12 миллионов евро

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сегодня, 10:51

Нападающий может покинуть «Краснодар» после возвращения с Копа Америка 2024.

Представители футболиста ведут переговоры с «Зенитом».

Сумма трансфера может составить выплату в размере 10 миллионов евро и ещё 2 миллиона евро бонусами.