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Джикия отказался переходить в «Динамо» из-за соперничества со «Спартаком»

сегодня, 12:16

«Динамо» проявляло интерес к бывшему защитнику «Спартака» Георгию Джикии.

По данным источника, футболист отказался обсуждать какие-либо условия с «Динамо», потому что команда является принципиальным соперником «красно-белых».

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Все комментарии
Алексей Филин
Алексей Филин ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 23:07
Обращайтесь.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Алексей Филин (раскрыть)
сегодня в 19:52
Да спасибо...а у меня вертелось Ташуев...)
Алексей Филин
Алексей Филин ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 19:03
Ташаев
antant1
antant1 ответ Митя Митин (раскрыть)
сегодня в 19:02
    Capral
    Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    сегодня в 18:47
    Перехода Юрана из Киева в Спартак не было, было- бегством в Москву, после которого, киевские болелы поклялись Юрана наказать...
    Не буду спорить по поводу Паршивлюка, но на мой, чисто субъективный взгляд, от тех, настоящих советских клубов- Динамо, Спартак, ЦСКА- ничего не осталось. Не знаю, как для болельщиков ЦСКА, но для меня, Динамо, без погон, без званий и без родного стадиона- не настоящее Динамо.

    Поэтому, я сознательно отказался от боления за банкирское Динамо. Мы, всю жизнь были "ментами", и всю жизнь- нам кричали "мусора". А сейчас, кто мы- банковские служащие???
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 18:35
    Все это из славного прошлого.
    Были громкие переходы..
    Еще были и попытки, котрых пресекли под корень, как примеру, переход Юрана из ДК в СМ...
    Я имел ввиду в наше время.
    Все таки Паршивлюк спартаковец по духу и воспитания, настоящей красно-белой крови.
    Помню, когда Сергей подписал контракт с Динамо, на презентации болельщики сказали ему поцеловать эмблему Динамо.
    Сергей отказался. И добавил, что уважение к футболисту зарабатывается
    не поцелуями эмблемы, а честной игрой на поле.
    Capral
    Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    сегодня в 18:02, ред.
    Дружище, Паршивлюк не тот уровень Спартака, чтобы делать громкие сравнения. Другое дело, когда Бубнов перешел в Спартак из Динамо- это было громкое дело. Много шума наделал переход из Спартака в Динамо Позднякова. Ну и конечно, переход Хидиятуллина в Динамо- было событием!!! А переходы Паршивлюка, Зобнина или даже Бесчастных- это всё ЧП местного масштаба. Даже переход Гаврилова в Спартак не был особо громким, поскольку, в Динамо, Юрка не был первым, это уже у Бескова, в Спартаке, он стал Личностью. Поэтому, на мой взгляд, если говорить о громких переходах, то Паршивлюк не самое значимое событие.

    Вероятно, самым громким делом был уход Бескова в Спартак. Но там, подсуетился Первый секретарь Гришин- болевший за Спартак и лично пригласивший Бескова в клуб.
    Capral
    Capral ответ Amellus Amellus (раскрыть)
    сегодня в 16:33
    Юрке не нашлось места в Динамо, Севидов больше доверял Максименкову, редко ставил в старте Гаврилова. Несколько раз пытался сдвоенный центр сыграть Максименков-Гаврилов, но не получилось, оба талантливых диспетчера тянули одеяло на себя... А вот в Спартаке, у Бескова, Гаврилов нашел себя и раскрылся во всём своем даровании!!!
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец
    сегодня в 14:48
    Не оценят!)))
    Amellus Amellus
    Amellus Amellus ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    сегодня в 14:39
    Юрий Гаврилов из Динамо в Спартак перешёл в своё время.
    Capral
    Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    сегодня в 14:01, ред.
    Гаврилов. Ну и конечно Бесков.
    Хидиятуллин из Спартака в Динамо... Поздняков.
    Митя Митин
    Митя Митин
    сегодня в 13:43
    Какой то бред, взрослый человек !
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ Amellus Amellus (раскрыть)
    сегодня в 13:40
    И Зобнин тоже в Спартак из Динамо переходил....и еще фамилию забыл...
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 13:34
    Вопрос - не куда ты переходишь, а как.
    Многие из КБ переходили в Динамо.
    Паршивлюк примеру. Был настоящим капитаном Спартака. Перешел в Динамо и играл за Динамо и играет за Динамо много лет.
    И он вовсе не персона нон грата у КБ.
    И таких примеров миграции из Динамо в Спартак и обратно много.
    Поэтому скорее всего в деньгах вопрос.
    Если не в деньгах, так Джикия согласится в Динамо Махачкала?
    у Джикии остались всего 2 варианта - Црвена Звезда и Олимпиакос.
    Все таки же одни цвета и одна вера!
    Это если думать, что Джикия еще кому то нужен.
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    сегодня в 13:32
    Жора молодец,принципиальный мужик
    Vladimir808
    Vladimir808
    сегодня в 13:05
    Странно, а в других командах тоже будет соперничество со Спартаком. Тогда в Европу или в Азию.)
    Amellus Amellus
    Amellus Amellus
    сегодня в 12:39
    Даже знаменитый спартаковец Ловчев переходил в Динамо, а тут такое...🤣
    баск
    баск
    сегодня в 12:23
    Ухх, вот же пуржища галимая..)))

    Никакого интереса к Джикии Динамо никогда не проявляло, не обращалось к этому игроку или его агентам и никаких переговоров с кем-либо по нему не вело, не ведёт и не планирует.)
    Гость
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