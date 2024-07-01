Джикия отказался переходить в «Динамо» из-за соперничества со «Спартаком»

«Динамо» проявляло интерес к бывшему защитнику «Спартака» Георгию Джикии.
По данным источника, футболист отказался обсуждать какие-либо условия с «Динамо», потому что команда является принципиальным соперником «красно-белых».
«Динамо» проявляло интерес к бывшему защитнику «Спартака» Георгию Джикии.
По данным источника, футболист отказался обсуждать какие-либо условия с «Динамо», потому что команда является принципиальным соперником «красно-белых».
Многие из КБ переходили в Динамо.
Паршивлюк примеру. Был настоящим капитаном Спартака. Перешел в Динамо и играл за Динамо и играет за Динамо много лет.
И он вовсе не персона нон грата у КБ.
И таких примеров миграции из Динамо в Спартак и обратно много.
Поэтому скорее всего в деньгах вопрос.
Если не в деньгах, так Джикия согласится в Динамо Махачкала?
у Джикии остались всего 2 варианта - Црвена Звезда и Олимпиакос.
Все таки же одни цвета и одна вера!
Это если думать, что Джикия еще кому то нужен.
Многие из КБ переходили в Динамо.
Паршивлюк примеру. Был настоящим капитаном Спартака. Перешел в Динамо и играл за Динамо и играет за Динамо много лет.
И он вовсе не персона нон грата у КБ.
И таких примеров миграции из Динамо в Спартак и обратно много.
Поэтому скорее всего в деньгах вопрос.
Если не в деньгах, так Джикия согласится в Динамо Махачкала?
у Джикии остались всего 2 варианта - Црвена Звезда и Олимпиакос.
Все таки же одни цвета и одна вера!
Это если думать, что Джикия еще кому то нужен.