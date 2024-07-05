В «Ростове» назвали срок контракта с уругвайцем Саравией

Спортивный директор «Ростова» прокомментировал переход полузащитника из «Пеньяроля».

Зимой осуществить трансфер не сложилось. Не хотелось бы вдаваться в подробности, несколько было причин, почему не сложилось. Сейчас всё сложилось. Важно, чтобы он быстро и хорошо прошёл адаптацию. Всё‑таки у нас чемпионаты очень сильно отличаются по стилю. Желаем ему максимально быстро адаптироваться к новому чемпионату, приносить пользу команде и эмоции болельщикам. Сам Родриго нам очень подходит по стилю игры, но не хотел бы вдаваться в подробности на этот счёт. Контракт подписан на пять лет.