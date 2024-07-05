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В «Ростове» назвали срок контракта с уругвайцем Саравией

сегодня, 18:49

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал переход полузащитника Родриго Саравии из «Пеньяроля».

Зимой осуществить трансфер не сложилось. Не хотелось бы вдаваться в подробности, несколько было причин, почему не сложилось. Сейчас всё сложилось. Важно, чтобы он быстро и хорошо прошёл адаптацию. Всё‑таки у нас чемпионаты очень сильно отличаются по стилю. Желаем ему максимально быстро адаптироваться к новому чемпионату, приносить пользу команде и эмоции болельщикам. Сам Родриго нам очень подходит по стилю игры, но не хотел бы вдаваться в подробности на этот счёт. Контракт подписан на пять лет.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:04
молодцы, Ростсельмаш.
и пусть Саравия порадует нас своей игрой
Гость
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