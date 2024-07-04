Эрик тен Хаг подписал новое соглашение с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с главным тренером команды Эриком тен Хагом.
Новое соглашение рулевого с клубом рассчитано до 2026 года.
В прошлом сезоне АПЛ МЮ занял 8-е место.
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с главным тренером команды Эриком тен Хагом.
Новое соглашение рулевого с клубом рассчитано до 2026 года.
В прошлом сезоне АПЛ МЮ занял 8-е место.
голландцу даже оставили право вето по трансферам.
но возможно. это верное решение, как третий сезон определяющий.
получается, что нового контракта никакого с Тен Хагом нет.
просто активировали опцию продления на один сезон.
у Эрика осталось 2 года действующего контракта.
осторожное и взвешенное решение от ИНЕОС.
после антирекордного 8 места пусть теперь Тен Хаг доказывает свою профпригодность дальше.
и спасибо ему за два Кубка за два года.
Дэн Эшуорт тоже приступил к работе.
пора вернуть клуб на прежние позиции,
принять быстрые меры к исправлению многочисленных проблем
и провести перестройку в клубе...в первю очередь, в медиц.штабе.
голландцу даже оставили право вето по трансферам.
но возможно. это верное решение, как третий сезон определяющий.
получается, что нового контракта никакого с Тен Хагом нет.
просто активировали опцию продления на один сезон.
у Эрика осталось 2 года действующего контракта.
осторожное и взвешенное решение от ИНЕОС.
после антирекордного 8 места пусть теперь Тен Хаг доказывает свою профпригодность дальше.
и спасибо ему за два Кубка за два года.
Дэн Эшуорт тоже приступил к работе.
пора вернуть клуб на прежние позиции,
принять быстрые меры к исправлению многочисленных проблем
и провести перестройку в клубе...в первю очередь, в медиц.штабе.