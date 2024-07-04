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Эрик тен Хаг подписал новое соглашение с «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 13:20

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Новое соглашение рулевого с клубом рассчитано до 2026 года.

В прошлом сезоне АПЛ МЮ занял 8-е место.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 17:32, ред.
У Тенн Хага всё идёт по плану:
2024 г. МЮ - середняк
2025 г. МЮ - аутсайдер
2026 г. - Чемпионшип.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:08
Оставили,значит надеются на прогресс в игре МЮ.
Zangiota
Zangiota
сегодня в 14:58
Кто то в МЮ любить серединку ни вверху ни снизу а именно в середине
Incredulous
Incredulous
сегодня в 14:38
Болельщикам МЮ мои соболезнования. Видимо руководству МЮ статус середняка АПЛ вполне устраивает.
myst5
myst5
сегодня в 14:35
Жуть . Блин Почеттино свободный , ладно он безтрофейный но по работе с молодежью один из лучших . Основу бы шикарную заложил
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:35
"Во все тяжкие" продлен на два сезона.
голландцу даже оставили право вето по трансферам.
но возможно. это верное решение, как третий сезон определяющий.
получается, что нового контракта никакого с Тен Хагом нет.
просто активировали опцию продления на один сезон.
у Эрика осталось 2 года действующего контракта.
осторожное и взвешенное решение от ИНЕОС.
после антирекордного 8 места пусть теперь Тен Хаг доказывает свою профпригодность дальше.
и спасибо ему за два Кубка за два года.
Дэн Эшуорт тоже приступил к работе.
пора вернуть клуб на прежние позиции,
принять быстрые меры к исправлению многочисленных проблем
и провести перестройку в клубе...в первю очередь, в медиц.штабе.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 14:24
Ну у нас хотя бы не Слот (подумали манки).
Интересно, а кого уволят раньше Тен Хага или Слота. Потому что Слот ещё более мутная кандидатура.
n39m9ndvh99d
n39m9ndvh99d
сегодня в 14:19
Второго провального сезона ему не простят.
112910415
112910415
сегодня в 14:14
печально сие
Grizly88
Grizly88
сегодня в 14:07
Это будет весело
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:04
Какое руководство, такой и тренерский штаб.
2xh3s6b5aqve
2xh3s6b5aqve
сегодня в 13:54
Ну ещё потерпят его какое-то время
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:52
Тренер, превративший МЮ в середняк, как по игре, так и ментально. Одно дело работать в Аяксе с молодежью и ноунеймами, другое дело МЮ (хотя....еще проблема МЮ в том что там по большому счету сейчас тоже ноунеймы в составе, но они возомнили из себя неймов....). Поэтому кризис МЮ затянется на долго. Еще интересно, они также продолжат делать ставку на Онану в воротах или всё-таки поймут провал этого трансфера и купят другого вратаря....
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 13:40
В лучшем случае до января 25, жалко опять сезон пропал.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:36, ред.
Я двумя руками за тен Хага, который импонирует мне своей немногословностью и скупостью эмоций, но уж больно большая конкуренция среди тренеров ведущих команд АПЛ, поэтому никто не даст гарантии, что его будущая работа будет успешной.
Munutd
Munutd
сегодня в 13:34
Ору, рыдаю, истерика!(((((
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 13:33
Морган, Авейру и Ко - рады.. Без "работы" не останутся .. 🤭😀
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:31
Можно всех болел МЮ поздравить с этим историческим событием)))
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