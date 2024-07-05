«Боруссия» Менхенгладбах продлила контракт с Ботели

Нападающий Уинсли Ботели подписал новый контракт с «Боруссией» Менхенгладбах.
Соглашение игрока с клубом рассчитано на 4 года.
В прошлом сезоне футболист стал лучшим бомбардиром юношеской Бундеслиги. Он забил 21 гол в 21 матче.
Нападающий Уинсли Ботели подписал новый контракт с «Боруссией» Менхенгладбах.
Соглашение игрока с клубом рассчитано на 4 года.
В прошлом сезоне футболист стал лучшим бомбардиром юношеской Бундеслиги. Он забил 21 гол в 21 матче.
посмотрим, как в взрослом футболе проявить себя Ботели
посмотрим, как в взрослом футболе проявить себя Ботели