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«Боруссия» Менхенгладбах продлила контракт с Ботели

сегодня, 16:21

Нападающий Уинсли Ботели подписал новый контракт с «Боруссией» Менхенгладбах.

Соглашение игрока с клубом рассчитано на 4 года.

В прошлом сезоне футболист стал лучшим бомбардиром юношеской Бундеслиги. Он забил 21 гол в 21 матче.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:36
многообещающий молодой игрок.
посмотрим, как в взрослом футболе проявить себя Ботели
Гость
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