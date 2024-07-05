«Боруссия» Менхенгладбах продлила контракт с Ботели

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сегодня, 16:21

Нападающий подписал новый контракт с «Боруссией» Менхенгладбах.

Соглашение игрока с клубом рассчитано на 4 года.

В прошлом сезоне футболист стал лучшим бомбардиром юношеской Бундеслиги. Он забил 21 гол в 21 матче.