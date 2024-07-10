«Реал» объявил о дате презентации Мбаппе в качестве игрока команды

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сегодня, 16:25

«Реал» сообщил, когда нападающий будет презентован в качестве футболиста «сливочных».

Данное мероприятие состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 16 июля, оно начнется в 12:00 по местному времени (13:00 мск).

После презентации игрок примет участие в пресс-конференции.

По слухам, на презентации француза ожидается 80 тысяч зрителей.