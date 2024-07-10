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«Реал» объявил о дате презентации Мбаппе в качестве игрока команды

сегодня, 16:25

«Реал» сообщил, когда нападающий Килиан Мбаппе будет презентован в качестве футболиста «сливочных».

Данное мероприятие состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 16 июля, оно начнется в 12:00 по местному времени (13:00 мск).

После презентации игрок примет участие в пресс-конференции.

По слухам, на презентации француза ожидается 80 тысяч зрителей.

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Все комментарии
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан
сегодня в 19:08
Тоже мне мега звезда,чересчур подняли его
galem72
galem72
сегодня в 18:28
Интересно, сколько выложил Перес за зажравшуюся черепаху?
cska1948
cska1948
сегодня в 17:41
После того как Мбаппе "играл" против Испании, в Мадриде его примут с распростёртыми объятиями.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:27
Французы заигрались в величие Мбаппе и в политику.
теперь Килиан перешел в Мадрид.
Реалу наплевать на Евро там, Олимпиада или Чемпионат мира.
главное, клубный футбол и трофеию
ну а Мбаппе второй Евро проваливает.
на следующем Евро 2028 ему будет уже под 30.
возможно так и не удастся взять Евро, но хоть бронза есть этого турнира.
что тоже достойно для француза.
теперь впереди возможные завоевания в Лиге чемпионов.
и конечно, золотые мячи.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 17:21
Нос.. (Гоголь).. 👃🤭
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 17:01
Килиану пора на новый уровень, только раньше надо было
ndsd88rbv6ck
ndsd88rbv6ck
сегодня в 16:59
Наверное соберётся полный стадион и все получат по новой паре кроссовок.
А ведь ещё недавно прокленали француза и говорили про него нехорошие слова.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 16:50
Сдулся Мбаппе ничего не показал на евро один гол с пенальти
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:42
Теперь 16 июля в Мадриде будет называться "Черепаший день"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:40
Франция освободилась, теперь игроков можно разбирать по командам...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:39
Надо было до евро презентовать
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 16:37
Кого презентуют? Надежду клуба,или позор Чемпионата Европы-2024?
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