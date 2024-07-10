«Реал» объявил о дате презентации Мбаппе в качестве игрока команды

«Реал» сообщил, когда нападающий Килиан Мбаппе будет презентован в качестве футболиста «сливочных».
Данное мероприятие состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 16 июля, оно начнется в 12:00 по местному времени (13:00 мск).
После презентации игрок примет участие в пресс-конференции.
По слухам, на презентации француза ожидается 80 тысяч зрителей.
теперь Килиан перешел в Мадрид.
Реалу наплевать на Евро там, Олимпиада или Чемпионат мира.
главное, клубный футбол и трофеию
ну а Мбаппе второй Евро проваливает.
на следующем Евро 2028 ему будет уже под 30.
возможно так и не удастся взять Евро, но хоть бронза есть этого турнира.
что тоже достойно для француза.
теперь впереди возможные завоевания в Лиге чемпионов.
и конечно, золотые мячи.
теперь Килиан перешел в Мадрид.
Реалу наплевать на Евро там, Олимпиада или Чемпионат мира.
главное, клубный футбол и трофеию
ну а Мбаппе второй Евро проваливает.
на следующем Евро 2028 ему будет уже под 30.
возможно так и не удастся взять Евро, но хоть бронза есть этого турнира.
что тоже достойно для француза.
теперь впереди возможные завоевания в Лиге чемпионов.
и конечно, золотые мячи.