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«Атлетико» представил форму на сезон 2024/25

сегодня, 14:43

Мадридский «Атлетико» представил домашний комплект формы на сезон 2024/25.

Дизайн вдохновлён комплектом сезона 1996/97, в котором команда выиграла «Золотой дубль».

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 15:34
Да еще в прошлом году про Атлетико писали что вернут старую эмблему!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Colchoneros (раскрыть)
сегодня в 15:18
да, болельщики в голосовании за старую эмблему решительно.
боссы немного в шоке были и назад сдал))
но фанатскую любовь топить за классику и традиции никому не победить.
ждем возврата к старому от ювентуса.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 15:12
"Золотой дубль" был в сезоне 1995/96.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 14:49
Ну наконец-то вернулась старая эмблема клуба!
Форма зачёт!
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