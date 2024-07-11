«Атлетико» представил форму на сезон 2024/25

Мадридский «Атлетико» представил домашний комплект формы на сезон 2024/25.
Дизайн вдохновлён комплектом сезона 1996/97, в котором команда выиграла «Золотой дубль».
Мадридский «Атлетико» представил домашний комплект формы на сезон 2024/25.
Дизайн вдохновлён комплектом сезона 1996/97, в котором команда выиграла «Золотой дубль».
боссы немного в шоке были и назад сдал))
но фанатскую любовь топить за классику и традиции никому не победить.
ждем возврата к старому от ювентуса.
боссы немного в шоке были и назад сдал))
но фанатскую любовь топить за классику и традиции никому не победить.
ждем возврата к старому от ювентуса.
Форма зачёт!
Форма зачёт!