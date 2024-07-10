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Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал»

сегодня, 17:03

Пресс-служба «Реала» объявила номера футболистов на сезон 2024/25.

Новичок «сливочных» Килиан Мбаппе будет выступать под 9-м номером. Федерико Вальверде взял себе 8-й номер, под которым выступал Тони Кроос. Эдуардо Камавинга взял 6-й номер, освободившийся после ухода Начо. Орельен Тчуамени будет играть под 14-м номером, Арда Гюлер — под 15-м, а Хесус Вальехо — под 18-м.

Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал»

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:41
Здесь можно понять самую болезненную точку Мбаппе.
и это вовсе не нос.
Вчера Ямаль забив в девятку, вот и Мбаппе решил взять этот номер.
Заслужил.
Incredulous
Incredulous ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 18:39
Думаю десятку заберёт Беллингем. Он больше всех подходит под этот номер.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:10
Еще, если я не ошибаюсь, Эндрик будет выступать под номером "16"...!
Интересно, когда Модрич уйдет и десятый номер освободится, Мбаппе сменит номер или останется девяткой?
ygzj36zdfjdt
ygzj36zdfjdt
сегодня в 17:52
легенда номер 18 на месте
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 17:31
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:06
Нормальный номер,удачи в чемпионате.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:06
Немного "перетасовали" номера - не без этого...)
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