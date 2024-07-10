Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал»

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сегодня, 17:03

Пресс-служба «Реала» объявила номера футболистов на сезон 2024/25.

Новичок «сливочных» будет выступать под 9-м номером. взял себе 8-й номер, под которым выступал . взял 6-й номер, освободившийся после ухода . будет играть под 14-м номером, — под 15-м, а — под 18-м.