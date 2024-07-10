Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал»

Пресс-служба «Реала» объявила номера футболистов на сезон 2024/25.
Новичок «сливочных» Килиан Мбаппе будет выступать под 9-м номером. Федерико Вальверде взял себе 8-й номер, под которым выступал Тони Кроос. Эдуардо Камавинга взял 6-й номер, освободившийся после ухода Начо. Орельен Тчуамени будет играть под 14-м номером, Арда Гюлер — под 15-м, а Хесус Вальехо — под 18-м.
и это вовсе не нос.
Вчера Ямаль забив в девятку, вот и Мбаппе решил взять этот номер.
Заслужил.
и это вовсе не нос.
Вчера Ямаль забив в девятку, вот и Мбаппе решил взять этот номер.
Заслужил.
Интересно, когда Модрич уйдет и десятый номер освободится, Мбаппе сменит номер или останется девяткой?
Интересно, когда Модрич уйдет и десятый номер освободится, Мбаппе сменит номер или останется девяткой?