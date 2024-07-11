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«Сочи» презентовал новую форму на предстоящий сезон

сегодня, 17:46

«Сочи» представил новую форму, в которой футболисты будут играть в сезоне-2024/25.

В сообщении клубной пресс-службы говорится:

Новый дизайн выполнен в ярких цветах, символизирующих главные красоты Сочи — море и яркие лучи солнца на закате. Он сочетает в себе насыщенный синий цвет, напоминающий красоту Чёрного моря. Тёплый оранжевый цвет, который ассоциируется с последними лучами солнца перед закатом.

Игровая форма разработана и выпущена совместно с российским производителем спортивной экипировки CASA SPORTIVA.

Важным элементом нового комплекта стал слоган #ВернёмсяВместе, который отражает наше стремление вновь ощутить единение с любимой командой.

«Сочи» презентовал новую форму на предстоящий сезон «Сочи» презентовал новую форму на предстоящий сезон

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 19:03
Стоит надеяться небезразличным что не в тартарары.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 19:02
Слишком блёклый и слишком светлый оттенок оранжевого, как по мне, для той задумки что здесь есть. А вот с тёмным и ярким оттенком синего близкого к одному из вариантом ультрамарина в точку попали, на мой взгляд.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:24
Теперь игра полетит...)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:54
На девушке форма лучше смотрится, а вообще могли сделать чуть более открытой - всё таки Сочи - курортный город....)))
Гость
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