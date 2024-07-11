«Сочи» презентовал новую форму на предстоящий сезон

«Сочи» представил новую форму, в которой футболисты будут играть в сезоне-2024/25.

В сообщении клубной пресс-службы говорится:

Новый дизайн выполнен в ярких цветах, символизирующих главные красоты Сочи — море и яркие лучи солнца на закате. Он сочетает в себе насыщенный синий цвет, напоминающий красоту Чёрного моря. Тёплый оранжевый цвет, который ассоциируется с последними лучами солнца перед закатом.

Игровая форма разработана и выпущена совместно с российским производителем спортивной экипировки CASA SPORTIVA.

Важным элементом нового комплекта стал слоган #ВернёмсяВместе, который отражает наше стремление вновь ощутить единение с любимой командой.