Италию могут лишить права проведения чемпионата Европы 2032 года

Итальянские команды могут отстранить от еврокубковых соревнований и клубного чемпионата мира в случае принятия поправки, предложенной членом партии Forza Italia Джорджо Муле.
Нововведение предусматривает законодательную, нормативную, организационную и управленческую автономию лиг страны, а также право Серии А принимать окончательные решения по действиям Федерации футбола, которые касаются высшего дивизиона. В связи с этим ФИФА и УЕФА направили совместное письмо президенту FIGC Габриэле Гравине, в котором отметили, что поправка явно противоречит принципам спортивной системы международных организаций футбола.
Также возможным последствием внесения изменений является лишение Италии права проведения чемпионата Европы 2032 года.
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