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Италию могут лишить права проведения чемпионата Европы 2032 года

вчера, 23:34

Итальянские команды могут отстранить от еврокубковых соревнований и клубного чемпионата мира в случае принятия поправки, предложенной членом партии Forza Italia Джорджо Муле.

Нововведение предусматривает законодательную, нормативную, организационную и управленческую автономию лиг страны, а также право Серии А принимать окончательные решения по действиям Федерации футбола, которые касаются высшего дивизиона. В связи с этим ФИФА и УЕФА направили совместное письмо президенту FIGC Габриэле Гравине, в котором отметили, что поправка явно противоречит принципам спортивной системы международных организаций футбола.

Также возможным последствием внесения изменений является лишение Италии права проведения чемпионата Европы 2032 года.

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Перевод с repubblica.it
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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:24
Пока эти уроды лишили футбола нас, а не Италию или израиль
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:21
Что за ерунда происходит в мире?
Совсем головой перестаёт Европа работать
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:46
А у них есть спортивные принципы?)))
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