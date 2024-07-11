Италию могут лишить права проведения чемпионата Европы 2032 года

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вчера, 23:34

Итальянские команды могут отстранить от еврокубковых соревнований и клубного чемпионата мира в случае принятия поправки, предложенной членом партии Forza Italia Джорджо Муле.

Нововведение предусматривает законодательную, нормативную, организационную и управленческую автономию лиг страны, а также право Серии А принимать окончательные решения по действиям Федерации футбола, которые касаются высшего дивизиона. В связи с этим ФИФА и УЕФА направили совместное письмо президенту FIGC Габриэле Гравине, в котором отметили, что поправка явно противоречит принципам спортивной системы международных организаций футбола.

Также возможным последствием внесения изменений является лишение Италии права проведения чемпионата Европы 2032 года.