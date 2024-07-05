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Защитники сборной Испании Ле Норман и Карвахаль пропустят полуфинал Евро

вчера, 21:52
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияЗакончился в доп. время

Защитник сборной Испании Робин Ле Норман не сможет сыграть в матче 1/2 финала плей-офф чемпионата Европы 2024 года.

Футболист получил жёлтую карточку на 29-й минуте игры с Германией в четвертьфинале. Для него предупреждение стало вторым на турнире, поэтому он пропустит следующую встречу.

Также в полуфинале не сможет выступить Даниэль Карвахаль, получивший красную карточку во встрече с немецкой командой.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 23:47
Финал видимо вторым составом играть будут...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:29
серьезные потери для красной фурии.
хорошо что есть Гримальдо и Начо.
да и Вивиан из Атлетик Бильбао хорош.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:11
Там такая скамейка что и без них спраавятся
Гость
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