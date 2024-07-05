Защитники сборной Испании Ле Норман и Карвахаль пропустят полуфинал Евро

Защитник сборной Испании Робин Ле Норман не сможет сыграть в матче 1/2 финала плей-офф чемпионата Европы 2024 года.
Футболист получил жёлтую карточку на 29-й минуте игры с Германией в четвертьфинале. Для него предупреждение стало вторым на турнире, поэтому он пропустит следующую встречу.
Также в полуфинале не сможет выступить Даниэль Карвахаль, получивший красную карточку во встрече с немецкой командой.
хорошо что есть Гримальдо и Начо.
да и Вивиан из Атлетик Бильбао хорош.
хорошо что есть Гримальдо и Начо.
да и Вивиан из Атлетик Бильбао хорош.