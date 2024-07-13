Черчесов: «Многолетнее лидерство „Зенита“ закономерно»

Наставник сборной Казахстана поделился мнением о доминировании «Зенита» в РПЛ .

По моим ощущениям, игроки и тренеры «Зенита» мотивированы и по-хорошему уверены в своих силах. Тренировочный процесс интенсивен, а отдача на занятиях у ребят максимальная, в том числе и у бразильцев, хотя о них и пишут всякое, — сказал Черчесов. -В целом вижу, что и в клубной системе, и в тренерско-административном штабе сине-бело-голубых работают профессионалы, которые понимают, чего они хотят и как этого добиться. Так что не надо удивляться многолетнему лидерству «Зенита», оно закономерно: работа идет планомерно, без истерик и шараханий.