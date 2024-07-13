Черчесов: «Многолетнее лидерство „Зенита“ закономерно»

Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мнением о доминировании «Зенита» в РПЛ.
По моим ощущениям, игроки и тренеры «Зенита» мотивированы и по-хорошему уверены в своих силах. Тренировочный процесс интенсивен, а отдача на занятиях у ребят максимальная, в том числе и у бразильцев, хотя о них и пишут всякое, — сказал Черчесов. -В целом вижу, что и в клубной системе, и в тренерско-административном штабе сине-бело-голубых работают профессионалы, которые понимают, чего они хотят и как этого добиться. Так что не надо удивляться многолетнему лидерству «Зенита», оно закономерно: работа идет планомерно, без истерик и шараханий.
Что ж ты друг любезный мне пишешь. а возможности тебе ответить лишаешь? Это не по мужски. Но я все равно тебе отвечу. Почта РФ арендует на стадионе ЦСКА в башне помещения и платит за это деньги. тк бесплатной аренды не бывает. А вот за что Газпром платит этой бесполезной игрушке Миллера миллиарды бюджетных денег не знает никто. а я знаю но не скажу. догадайся сам.
Что ж ты друг любезный мне пишешь. а возможности тебе ответить лишаешь? Это не по мужски. Но я все равно тебе отвечу. Почта РФ арендует на стадионе ЦСКА в башне помещения и платит за это деньги. тк бесплатной аренды не бывает. А вот за что Газпром платит этой бесполезной игрушке Миллера миллиарды бюджетных денег не знает никто. а я знаю но не скажу. догадайся сам.
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