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Черчесов: «Многолетнее лидерство „Зенита“ закономерно»

сегодня, 16:52

Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мнением о доминировании «Зенита» в РПЛ.

По моим ощущениям, игроки и тренеры «Зенита» мотивированы и по-хорошему уверены в своих силах. Тренировочный процесс интенсивен, а отдача на занятиях у ребят максимальная, в том числе и у бразильцев, хотя о них и пишут всякое, — сказал Черчесов. -В целом вижу, что и в клубной системе, и в тренерско-административном штабе сине-бело-голубых работают профессионалы, которые понимают, чего они хотят и как этого добиться. Так что не надо удивляться многолетнему лидерству «Зенита», оно закономерно: работа идет планомерно, без истерик и шараханий.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:08
GuzhelGuzhel
Что ж ты друг любезный мне пишешь. а возможности тебе ответить лишаешь? Это не по мужски. Но я все равно тебе отвечу. Почта РФ арендует на стадионе ЦСКА в башне помещения и платит за это деньги. тк бесплатной аренды не бывает. А вот за что Газпром платит этой бесполезной игрушке Миллера миллиарды бюджетных денег не знает никто. а я знаю но не скажу. догадайся сам.
Guzhel
Guzhel ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:52
Особенно нищую Почту России пилят, хорошо, хоть не детский дом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 18:17
До тех пор пока вместо Миллера не назначат другого менеджера Газпрома. Придет фанат , к примеру, Самары и Самара будет гегемоном. Пилить госбюджет у нас многие чиновники умеют классно.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:10
фк ЗЕНИТ заслужено Лидер
5e8sv8rb3c7s
5e8sv8rb3c7s
сегодня в 18:00
В Зените занимаются футболом, а не дележом бесконечных отступных при смене тренеров и менеджеров различных степеней.
drug01
drug01
сегодня в 17:15
Зенит будет первым ещё долго...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 17:10
Усы переобулся в воздухе...
r75nn86m3uxp
r75nn86m3uxp
сегодня в 17:09
Поменяйте "Зениту" спонсора в лице "Газпрома", преуменьшите денежные запросы и посмотрим на этого фаворита в реалиях...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:05

)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:04
Закономерность в том , что своя рука владыка...что хочу то и творю...)
73qn8jpdtan7
73qn8jpdtan7
сегодня в 16:55
Зенит со своим админресурсом является фаворитом
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