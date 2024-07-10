Мусаев: «„Краснодар“ хочет прийти к титулу через смелый футбол»

Главный тренер «Краснодара» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России. «Быки» сыграют с «Зенитом» 13 июля в Волгограде.

Есть ли волнение? Рабочее состояние. Небольшое волнение есть, и это хорошо. Ты в предвкушении, ждешь, это будет большая игра. В Волгограде любят футбол, ожидается полный стадион. Сейчас закончим сборы, и всю неделю мысли будут только о том, как добиться первого трофея в истории клуба.

«Краснодар», конечно, хочет титул. Но не любым путем. Мы хотим к нему прийти своей дорогой — через смелый футбол.