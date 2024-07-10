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Мусаев: «„Краснодар“ хочет прийти к титулу через смелый футбол»

сегодня, 13:21
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар13.07.2024 в 20:30 Не начался

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России. «Быки» сыграют с «Зенитом» 13 июля в Волгограде.

Есть ли волнение? Рабочее состояние. Небольшое волнение есть, и это хорошо. Ты в предвкушении, ждешь, это будет большая игра. В Волгограде любят футбол, ожидается полный стадион. Сейчас закончим сборы, и всю неделю мысли будут только о том, как добиться первого трофея в истории клуба.

«Краснодар», конечно, хочет титул. Но не любым путем. Мы хотим к нему прийти своей дорогой — через смелый футбол.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 14:29
"............Сейчас закончим сборы, и всю неделю мысли будут только о игре....."
Закончат сборы, а потом всю неделю будут думать.) А он не думает о том, что до игры осталось двое суток, с небольшим? Что то заканчивать и думать уже времени не остаётся.
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:22
При Ивиче играли в трусливый футбол. Пасы без обострений, катали мяч у центра поля, при прессинге опускались к своим воротам. после гола старались сушить. Хоть футбол Ивича давал результат, смотреть было противно. При Сторожуке на багаже Мусаева доезжали, а не на чем-то новом. Кто там еще был? Фарке и Ганчаренко не так долго работали, чтобы выводы делать.
Capral
Capral
сегодня в 14:03
Ну так, Краснодар всегда играл в смелый футбол. Но играть смело или бестолково, с шашками наголо бежать в атаку- разные понятия... В этом случае надо определиться. Я всегда говорил и говорю, что быки играют в стихийный футбол, без определенной программы действий, и смелый футбол тут ни при чем. Футбол, прежде всего- должен быть разумный, а футбол Краснодара, по большей части- заточен исключительно под атаку. Но надо же иногда и про оборону собственных ворот вспоминать. В футболе Краснодара нет системности, есть желание сыграть красиво, результативно, но для высоких результатов нужен грамотный организованный футбол, а вот с этим, у команды проблемы, надеюсь, пока...

Удачи Краснодару- в СК!!!!!!!
xypdhzjtk8re
xypdhzjtk8re
сегодня в 14:00
С Мусаевым Краснодар может прийти только в пердив.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:45
Мусаев знатный мечтатель
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