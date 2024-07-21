Агент Депая прокомментировал слухи о контактах со «Спартаком» по трансферу

Себастьян Ледюр, агент бывшего нападающего «Атлетико» Мемфиса Депая, прокомментировал слухи о том, что окружение голландца неофициально контактировало со «Спартаком» относительно потенциального трансфера.
Не слышал об этом. Думаю, что это фейк.
Себастьян Ледюр, агент бывшего нападающего «Атлетико» Мемфиса Депая, прокомментировал слухи о том, что окружение голландца неофициально контактировало со «Спартаком» относительно потенциального трансфера.
Не слышал об этом. Думаю, что это фейк.
Контактировали с КБ только за тем, чтобы узнать, как там дела у Промеса в заточении у арабов.
Контактировали с КБ только за тем, чтобы узнать, как там дела у Промеса в заточении у арабов.
Ему проще к арабам перейти.
Ему проще к арабам перейти.