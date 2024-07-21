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Агент Депая прокомментировал слухи о контактах со «Спартаком» по трансферу

21 июля 2024, 17:03

Себастьян Ледюр, агент бывшего нападающего «Атлетико» Мемфиса Депая, прокомментировал слухи о том, что окружение голландца неофициально контактировало со «Спартаком» относительно потенциального трансфера.

Не слышал об этом. Думаю, что это фейк.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ ssspartak (раскрыть)
21 июля в 20:12
- Да, Спартак - это не Анжи! Тут и к гадалке ходить не надо...
galem72
galem72
21 июля в 19:08
"...окружение голландца неофициально контактировало со Спартаком..."

Контактировали с КБ только за тем, чтобы узнать, как там дела у Промеса в заточении у арабов.
Байкал-38
Байкал-38
21 июля в 18:35, ред.
Депаю пока ещё ничего не предъявили, что бы он шёл проторенной дорожкой своего друга Промеса.
f3rga9xqp9c4
f3rga9xqp9c4
21 июля в 18:22
Мемфис еще с ума не сошел.
ssspartak
ssspartak
21 июля в 18:11
Да ну!? Депай к нам не приедет
Владимир 77
Владимир 77
21 июля в 17:33
Перейти в Спартак это дно карьеры
Остапчук 67
Остапчук 67
21 июля в 17:17
Кто-то же распространяет эти слухи
Василий 50
Василий 50
21 июля в 17:15
Больше Депаю нечего делать..,
Ему проще к арабам перейти.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
21 июля в 17:13
Депай вроде друг Промеса))
Гость
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