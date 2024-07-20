Спортивный директор «Оренбурга»: «Ждём только трансферы „на вход“»

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал, может ли кто-то из игроков покинуть команду в рамках нынешнего трансферного окна.

Разговоры о возможном переходе Мансильи в «Рубин»? Было только одно предложение, но оно вообще не актуально. Оно даже не обсуждалось.

Больше никто им не интересовался? Нет, одно предложение было только от «Рубина». Больше они не обращались.

Может ли кто-то еще покинуть команду этим летом? Вряд ли. Если кто-то придет и положит адекватную для нас сумму, тогда возможно. Но это маловероятно. Так что ждём только трансферы «на вход».