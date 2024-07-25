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«Реал» готов отпустить Лунина в «Челси»

вчера, 16:50

Вратарь Андрей Лунин склоняется к уходу из «Реала». Футболиста хочет подписать «Челси».

«Реал» готов отпустить игрока в стан «синих» в случае предложения в размере 30 миллионов евро и включения в сделку перехода вратаря Кепы Аррисабалаги на правах годичной аренды.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:18, ред.
Поймать кураж может любой вратарь, но главное для каждого спортсмена- стабильность и качество, а у Лунина этого нет. Да, иногда может сыграть, но в его действиях не чувствуется большого мастерства. Сейвы, спасения? Вы еще молодой, и конечно не видели игру приемника Л.И.Яшина В.Пильгуя. Так вот у него, были игры невероятные- тянул, всё что возможно, особенно великолепно, он играл против тбилисского Динамо!!! Такое вытворял!!! Но в целом- вратарь был неклассный и ненадежный- много напортил команде, и в Ташкенте, и в Барселоне, и тп.
Маг_тм
Маг_тм ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:16
Вратари в принципе без проблем на уровне играют лет до 37 , так что у Куртуа может лет 5 еще защищать цвета Реала, Кепа пойдет, он просто нужен на всякий случай, ибо вратари очень редко получают травмы
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:08
и все таки невероятные сейвы Лунина спасли Реал в Манчестере.
как минимум 8 спасений было в игре.
потом и в серии пенальти.
теперь Реал хочет сохранит в команде Кепу, которого Лунин усадил глухо в запас.
Куртуа хорош, бесспорно, был лучшим в мире до травмы.
но сейчас бельгиец в закате карьеры.
Кепа не уровень Реала.
Nifan
Nifan ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 19:48
Написал коммент и потом только твой увидел :)
Nifan
Nifan
вчера в 19:48
Желтуха, там уже предложение по Йоргенсону сделали.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:58
Йоргенсена хотят из Вильяреала и сделали оф.предложение уже. О Лунине только в СМИ пишут
Capral
Capral
вчера в 18:18
Да не стоит он столько. Заурядный вратарь, с кучей ошибок... Я не буду вспоминать его неудачную игру с Румынией на ЧЕ, у каждого вратаря бывают плохие матчи, но дело в том, что он совершенно не растет как вратарь. Он приобрел необходимый опыт и знания играя в Реале, но уровень мастерства выше не стал. Лунин, каким был в Заре и Днепре- нерешительным и боязливым, таким и остался... Я отлично его помню по играм в ЧУ. Я не видел всех матчей Реала, но даже, по тем, что видел- впечатление имею.

Он практически не играет на выходах, относительно неплохо играет на линии, хотя и здесь у него проблемы, если вспомнить один из голов от Наполи в Мадриде-4:2, а дальние удары соперника- для Лунина просто ночной кошмар, если вспомнить, всё тех же румын или гол в Мюнхене- в ближний угол и тп. Кроме всего, Лунин не умеет предвидеть атаку соперника, что очень важно для вратаря. Его относительно удачная игра в воротах, во многом связана с его командой, в играх с которой, соперники больше думают о защите собственных ворот, нежели об атаке на ворота Реала.

Не знаю, зачем он понадобился Челси, не знаю вратарей этой команды, но не думаю, что Лунин, значительно укрепит вратарскую позиции аристократов... На мой взгляд, можно было найти вратаря и понадежнее. А впрочем, посмотрим.
h33utfdye8zs
h33utfdye8zs
вчера в 17:37
Неужели там ему будет лучше???
Sкрудж
Sкрудж
вчера в 17:32
Интересно в Челси Лунину первый номер обещают ? И зачем им Кепа ? У него з.п. 9 млн. если не ошибаюсь , зачем им подменный вратарь на всякий случай с такой з.п. ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:51
Да пускай лучше где-то играет, чем на лавке сидеть.
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