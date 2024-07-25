«Реал» готов отпустить Лунина в «Челси»

Вратарь Андрей Лунин склоняется к уходу из «Реала». Футболиста хочет подписать «Челси».
«Реал» готов отпустить игрока в стан «синих» в случае предложения в размере 30 миллионов евро и включения в сделку перехода вратаря Кепы Аррисабалаги на правах годичной аренды.
как минимум 8 спасений было в игре.
потом и в серии пенальти.
теперь Реал хочет сохранит в команде Кепу, которого Лунин усадил глухо в запас.
Куртуа хорош, бесспорно, был лучшим в мире до травмы.
но сейчас бельгиец в закате карьеры.
Кепа не уровень Реала.
как минимум 8 спасений было в игре.
потом и в серии пенальти.
теперь Реал хочет сохранит в команде Кепу, которого Лунин усадил глухо в запас.
Куртуа хорош, бесспорно, был лучшим в мире до травмы.
но сейчас бельгиец в закате карьеры.
Кепа не уровень Реала.
Он практически не играет на выходах, относительно неплохо играет на линии, хотя и здесь у него проблемы, если вспомнить один из голов от Наполи в Мадриде-4:2, а дальние удары соперника- для Лунина просто ночной кошмар, если вспомнить, всё тех же румын или гол в Мюнхене- в ближний угол и тп. Кроме всего, Лунин не умеет предвидеть атаку соперника, что очень важно для вратаря. Его относительно удачная игра в воротах, во многом связана с его командой, в играх с которой, соперники больше думают о защите собственных ворот, нежели об атаке на ворота Реала.
Не знаю, зачем он понадобился Челси, не знаю вратарей этой команды, но не думаю, что Лунин, значительно укрепит вратарскую позиции аристократов... На мой взгляд, можно было найти вратаря и понадежнее. А впрочем, посмотрим.
Он практически не играет на выходах, относительно неплохо играет на линии, хотя и здесь у него проблемы, если вспомнить один из голов от Наполи в Мадриде-4:2, а дальние удары соперника- для Лунина просто ночной кошмар, если вспомнить, всё тех же румын или гол в Мюнхене- в ближний угол и тп. Кроме всего, Лунин не умеет предвидеть атаку соперника, что очень важно для вратаря. Его относительно удачная игра в воротах, во многом связана с его командой, в играх с которой, соперники больше думают о защите собственных ворот, нежели об атаке на ворота Реала.
Не знаю, зачем он понадобился Челси, не знаю вратарей этой команды, но не думаю, что Лунин, значительно укрепит вратарскую позиции аристократов... На мой взгляд, можно было найти вратаря и понадежнее. А впрочем, посмотрим.