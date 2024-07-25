«Реал» готов отпустить Лунина в «Челси»

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вчера, 16:50

Вратарь склоняется к уходу из «Реала». Футболиста хочет подписать «Челси».

«Реал» готов отпустить игрока в стан «синих» в случае предложения в размере 30 миллионов евро и включения в сделку перехода вратаря на правах годичной аренды.