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Лунёв: «Личка – адекватный, требовательный тренер»

вчера, 08:46

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Марцела Лички.

Марцел – адекватный, требовательный тренер, который требует играть в современный футбол, что не может не радовать. Подкалывает ли он меня? Да нет вроде.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 11:08
Сенатов!

После твоего комментария про Баварию и ЗМ О.В.Блохина- тебе Респектище!!!!!!! До сих пор вспоминаю. Не каждый это знал. Даже, сам Блохин, до игр с немцами не надеялся...
И сейчас, ты толково написал!!! Правильно, а что ещё, Лунёв мог ответить... Как говорится- на глупый вопрос есть глупый ответ.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:54, ред.
На вопрос корреспондента Лунёв ответил: " Безграмотный специалист, в футболе не разбирается, профан во всём. Кого нам подсунули ? Не хочу и не буду играть под его руководством".
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 10:50
В чем чувствуется рука тренера?! Вероятно, в позорно потерянном чемпионстве-? А в чем ещё? Что, толкового показывает Динамо? В работе этого человека- ничего нет кроме оскорблений и так называемых требований. Его футбол- безграмотный, простой и примитивный. Ему накупили сильных игроков, вот, за счёт этого он ещё держится.

А что ещё, Лунёв мог ответить? Конечно, скажи он по другому и могли бы быть последствия. Он сказал то, что от него ждали- по заготовленному тексту.
s7zrgxs2pe73
s7zrgxs2pe73
вчера в 10:34
Лунев до разговора просто уже успел остограмиться, добрым стал ко всем.
drug01
drug01
вчера в 10:26
Роль тренера в команде велика! Это хороший отзыв!
vjg9mnwr36xz
vjg9mnwr36xz
вчера в 10:20
Тренер такой и должен быть, по другому с вами нельзя
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:14
"Подкалывает ли он меня? Да нет вроде .Только иногда при нашем разговоре ребята вокруг почему то улыбается "...)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 09:13
Неплохо так вернулся в РПЛ. Удачи!
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:10
А что ещё мог сказать о своём тренере адекватный игрок?
Это только Дзюба умудрился сделать по другому.
shlomo
shlomo
вчера в 09:09
В принципе сказал все по делу. В игре Динамо чувствуется рука тренера.
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