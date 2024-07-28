Лунёв: «Личка – адекватный, требовательный тренер»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Марцела Лички.
Марцел – адекватный, требовательный тренер, который требует играть в современный футбол, что не может не радовать. Подкалывает ли он меня? Да нет вроде.
А что ещё, Лунёв мог ответить? Конечно, скажи он по другому и могли бы быть последствия. Он сказал то, что от него ждали- по заготовленному тексту.
А что ещё, Лунёв мог ответить? Конечно, скажи он по другому и могли бы быть последствия. Он сказал то, что от него ждали- по заготовленному тексту.