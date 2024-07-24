Тренер «Зенита» считает, что трансфер Марио Фернандеса был оправдан

Тренер «Зенита» прокомментировал уход из команды защитника .

Марио Фернандес не договорился с руководством «Зенита», поэтому покинул наш коллектив. Травма, конечно, помешала Марио играть на своём максимальном уровне, но тем не менее трансфер оправдан, потому что он всегда был очень полезным и помогал добиваться максимального результата в прошлом сезоне.

Надо отметить профессионализм Марио, который оставил пример для всех. Мы желаем Марио всего самого хорошего, он прекрасный игрок и человек. Наша дружба будет навсегда!