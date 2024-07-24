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Тренер «Зенита» считает, что трансфер Марио Фернандеса был оправдан

вчера, 23:51

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра прокомментировал уход из команды защитника Марио Фернандеса.

Марио Фернандес не договорился с руководством «Зенита», поэтому покинул наш коллектив. Травма, конечно, помешала Марио играть на своём максимальном уровне, но тем не менее трансфер оправдан, потому что он всегда был очень полезным и помогал добиваться максимального результата в прошлом сезоне.

Надо отметить профессионализм Марио, который оставил пример для всех. Мы желаем Марио всего самого хорошего, он прекрасный игрок и человек. Наша дружба будет навсегда!

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:31
зачем бы ему признавать косяки руководства ?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:57
Там своя под ковёрная кухня..
lotsman
lotsman ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:32
Не будет же он признаваться, что облажались.)
cska1948
cska1948 ответ r95ndubk5wct (раскрыть)
сегодня в 09:29
Тренер Зенита не мог сказать по другому. Иначе это прокол.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:34
Дружба дружбой, а денежки врозь.
r95ndubk5wct
r95ndubk5wct
сегодня в 06:53
Чем он оправдан, играл плохо, лучше бы кого-нибудь стоящего взяли.
sb93fjdcs2qz
sb93fjdcs2qz
сегодня в 06:26
Неужели родственник Оливейры?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:41

Детский лепет...)))
kazakoff
kazakoff
сегодня в 04:32
Игра не стоит свеч, зря брали
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:27
Неужели у Газпрома такие бухгалтера !))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:33
Бомжи денег не считают...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:10
Ворон ворону глаз не выклюет!
Даже если они и не чёрного окраса!))
5r58syrgr7zy
5r58syrgr7zy
сегодня в 00:02
Брали на долго а вышло по другому стал быстро не нужен
Гость
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