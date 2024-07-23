Гендиректор «Пари НН»: «Персональные ошибки ребят привели к поражению»

Генеральный директор «Пари НН» Давил Мелик-Гусейнов подвёл итоги матча первого тура нового сезона РПЛ против «Рубина».

Персональные ошибки конкретных ребят привели к поражению, эти ошибки главный тренер уже разобрал в раздевалке. Но игра была хорошая. Можно, конечно, переживать, что счёт на табло не в нашу пользу, и то, что те ошибки оказались критичными. Но в целом мы увидели атакующий футбол, увидели прессинг. Многим болельщикам понравились отрезки этого матча. Начало чемпионата, ребята ещё не совсем сыгрались, не совсем синхронизировались. Ведь новички пришли совсем недавно, многие из них даже полноценные сборы не смогли пройти. Отсюда отсутствие связок, каких‑то наигранных комбинаций. Именно поэтому вперёд мы смотрим оптимистично.

Надеюсь, что к ЦСКА мы сможем наиграть связки. Армейцы — очень сильная команда, тем не менее парни настроены на очень хорошую игру.

Согласен, первый тайм для нас был провальным. Могли сыграть значительно лучше. Тем не менее те два гола, которые были забиты в первые пять минут, говорят о том, что обе команды вышли разобранными. И эти первые пять минут всех удивили. Да, индивидуальные ошибки, повторюсь, привели к пропущенным голам. Но у нас ещё всё впереди, парни смогут исправиться.