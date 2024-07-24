Шнякин раскрыл причину конфликта Карпина и Глушенкова .

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о причине конфликта между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и нападающим Максимом Глушенковым:
У Глушенкова и Карпина был конфликт в сборной. В концовке товарищеского матча Карпин дал понять Глушенкову — переодевайся, выходи. А Глушенков дал понять, что не собирается этого делать. Уж не знаю, с какой формулировкой. Мол, зачем выходить в самом конце.
Это и беда, и при этом из таких проблем кристаллизуется характер Глушенкова. Он такой. Это ему и помогает на поле, и местами мешает. Мне кажется, эта история всё равно придёт к какому-то консенсусу и Глушенков будет играть. С другой стороны, может, он сам думает: зачем играть товарняки, есть более важные дела. Глушенков — довольно рациональный парень и очень прямой. Мне кажется, незаслуженно незамеченной осталась его фраза времён игры за «Локомотив»: «Не вижу проблем, это футбольная карьера. Да, я играл за „Спартак“ и сейчас играю за „Локомотив“, но если будет финансово и по амбициям хорошее предложение от „Зенита“, ЦСКА или кого-то ещё, то я буду его рассматривать».