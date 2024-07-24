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Шнякин раскрыл причину конфликта Карпина и Глушенкова

вчера, 11:38

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о причине конфликта между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и нападающим Максимом Глушенковым:

У Глушенкова и Карпина был конфликт в сборной. В концовке товарищеского матча Карпин дал понять Глушенкову — переодевайся, выходи. А Глушенков дал понять, что не собирается этого делать. Уж не знаю, с какой формулировкой. Мол, зачем выходить в самом конце.

Это и беда, и при этом из таких проблем кристаллизуется характер Глушенкова. Он такой. Это ему и помогает на поле, и местами мешает. Мне кажется, эта история всё равно придёт к какому-то консенсусу и Глушенков будет играть. С другой стороны, может, он сам думает: зачем играть товарняки, есть более важные дела. Глушенков — довольно рациональный парень и очень прямой. Мне кажется, незаслуженно незамеченной осталась его фраза времён игры за «Локомотив»: «Не вижу проблем, это футбольная карьера. Да, я играл за „Спартак“ и сейчас играю за „Локомотив“, но если будет финансово и по амбициям хорошее предложение от „Зенита“, ЦСКА или кого-то ещё, то я буду его рассматривать».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ pz5j5sns9x9a (раскрыть)
вчера в 21:58
Когда же это он успел?
pz5j5sns9x9a
pz5j5sns9x9a ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:53
Глушенков на лавке уже в Зените посидел.
rahmiddin
rahmiddin
вчера в 19:38
Он за деньги все продаст, он клоун это его профессия Карпин молодец
K_TS16
K_TS16
вчера в 18:01
Утухнет в Зенитоаском болоте
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:40
Я не стал бы доверять человеку с фамилией Шнякин.
mg7vupwe2dc8
mg7vupwe2dc8
вчера в 15:26
Шнякин обычный бот, как комментатор полный ноль, ему ли других обсуждать.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:25
Как то фиолетово ...
valt134
valt134
вчера в 15:21
Рано «Звезду» поймал. Валера его быстро «приземлит». Валера, ВЕРИМ!!!
альсато
альсато
вчера в 13:46
Дима Шнякин и не такого еще расскажет))))
adekvat
adekvat
вчера в 13:36
Суде по конфликту Карпина с Дзюбой, не будет он за сборную играть, пока этот эстонский парень у руля сборной.
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан
вчера в 13:04
Глушенков будет вторым Денисовым. У нас увидят что парень сыграл 2-3 игры хорошо,то все,его поднимут до суперзвезды. Пусть сыграает сперва сезон или два хорошо ,а не местами,как Месси и Рональдо, тогда и можно его нахваливать. А то гонор то у него пипец выпендрежника
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:02
Глушенков окупает свою дерзость результативной игрой, таких не судят. Это не Соболев
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:00, ред.
Валера Гернич, как личность, канеш., бестолковый, - это известно всем. Да и само решение менять игрока в товарняке в конце (!) матча абсурд чистой воды, однако Глушка, показавший свои пустые понты, ещё глупее..., о чем свидетельствует не один случай из его "великой" футбольной карьеры.
Аксинья
Аксинья ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:00
Вот Валера натворил дел - как теперь без Макса сборная товарняки катать будет?
drug01
drug01
вчера в 12:52
Значит конфликт на пользу Глушенкова
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:45
Как ни смешно, а именно унитаз оказался самым чистым по бактериологии местом в квартире. Исследовали, конечно же, британские учёные.
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:35
👍👍👍 Это должно быть подзаголовком ко всем подобным "новостям" и "инсайдам" )
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:22
Глушенков забрал звезду у Верки Сердючки!
Capral
Capral
вчера в 12:21
Мнение Шнякина- равнозначно вчерашнему снегу. Но, если то, что он рассказал соответствует действительности, то вывод напрашивается один: Глушенков- безусловно талантливый футболист, многогранный, но при этом- гонористый, что собственно и неудивительно. Думаю, у Семака еще будут проблемы с Глушенковым в Зените. Надо признать, что овеянный бравадой и комплиментами последнего времени, Глушенков, возможно немного зазвездился и видимо, характер у парня непростой. А что касается сборной, то отношение к этой команде формируется у каждого игрока по своему, в зависимости от всеобщих, всем известных реалий. Увы...
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:18
Шнякин раскрыл причину конфликта Карпина и Глушенкова .
pomor45
pomor45
вчера в 12:07
Семак сумеет погасить конфликт в зародыше. У него есть умение работать с амбициозными игроками, поддерживая микроклимат. Это его качество с лихвой компенсирует недостатки тренерского мастерства, за которые его местные знатоки причисляют к физрукам. Кстати, грубиян и невежа Медведев, со стороны, не является таковым для своих ребят. Он также имеет к ним подход и они на него нисколько не пеняют, даже видят защитника и помощника в решении разных личных проблем. Эти два слагаемые позволяют столь длительное время обходится без громких скандалов, которые регулярно возникали в Зените при остальных, более именитых тренерах, что и явилось важным слагаемым многократных чемпионств Зенита, которых не было бы даже при таком бюджете, какой имеет Зенит.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:58
"Уж не знаю, с какой формулировкой" - Дима возможно в формулировке и кроется суть конфликта. А если по сути, это " яйца выеденного не стоит- тренер сказал - игрок выполнил! В противном случае можно было заранее отказаться от вызова в сборную.
4RT
4RT
вчера в 11:54
Шняка типо всё знает, странно что ещё свой телеграмм в комменте не рекламировал
ca5jy2yxvsz9
ca5jy2yxvsz9
вчера в 11:52
В своей карьере можно вести себя как хочешь,но в сборной должен прислушиваться к мнению тренера
Вещий
Вещий
вчера в 11:47
Тренер есть тренер и нечего игроку выёживаться.... помню как то Халк на Спаллетти руками помахал, когда он его заменил, так потом пару матчей Халк вообще не играл. Еле тогда этот конфликт замяли.
Гость
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