Шнякин раскрыл причину конфликта Карпина и Глушенкова .

Комментатор «Матч ТВ» рассказал о причине конфликта между главным тренером сборной России и нападающим :

У Глушенкова и Карпина был конфликт в сборной. В концовке товарищеского матча Карпин дал понять Глушенкову — переодевайся, выходи. А Глушенков дал понять, что не собирается этого делать. Уж не знаю, с какой формулировкой. Мол, зачем выходить в самом конце.