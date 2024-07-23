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Игрок «Химок»: «Трудно пока оценить, какой специалист Артига»

вчера, 12:49

Защитник «Химок» Александр Филин поделился своим мнением о новом главном тренере подмосковного клуба Франке Артиге.

Трудно пока оценить, какой специалист Артига. Надеюсь, что будет результат и результат как раз оценит. Также надеюсь, что всё будет хорошо, мы будем выигрывать, прогрессировать.

Мне, с учётом знания английского, привычно работать с иностранным специалистом. Артига — достойный тренер для работы в Премьер-Лиге.

Напомним, испанский специалист возглавил «Химки» 28 июня. В матче первого тура нового сезона РПЛ подмосковный клуб сыграл вничью с махачкалинским «Динамо».

Ранее Филин сравнил футбол в России и Бельгии.

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alexgurzan
alexgurzan ответ Jana 1 (раскрыть)
вчера в 13:11, ред.
Добрый день.
Подскажите, за кого не удвоились очки?
Jana 1
Jana 1
вчера в 13:06
Да, не работает система начисления очков вице-капитану , в случае не игры капитана , проверено !
ProKop92
ProKop92
вчера в 12:55
Чтобы выигрывать и прогрессировать нужен он :
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