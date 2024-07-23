Игрок «Химок»: «Трудно пока оценить, какой специалист Артига»

Защитник «Химок» Александр Филин поделился своим мнением о новом главном тренере подмосковного клуба Франке Артиге.
Трудно пока оценить, какой специалист Артига. Надеюсь, что будет результат и результат как раз оценит. Также надеюсь, что всё будет хорошо, мы будем выигрывать, прогрессировать.
Мне, с учётом знания английского, привычно работать с иностранным специалистом. Артига — достойный тренер для работы в Премьер-Лиге.
Напомним, испанский специалист возглавил «Химки» 28 июня. В матче первого тура нового сезона РПЛ подмосковный клуб сыграл вничью с махачкалинским «Динамо».
Ранее Филин сравнил футбол в России и Бельгии.
Подскажите, за кого не удвоились очки?
Подскажите, за кого не удвоились очки?