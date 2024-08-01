Стало известно, когда основной нападающий «Ростова» вернётся в строй

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вчера, 14:28

Спортивный директор «Ростова» сообщил, когда нападающий «жёлто-синих» и сборной Ирана вернётся к общекомандным тренировкам.

Мохеби скоро появится. Сейчас он тренируется индивидуально. Думаю, в сентябре он присоединится к общей группе.

Напомним, Мохеби выступает за «Ростов» с июля 2023 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В прошедшем сезоне 25-летний левый вингер сыграл 29 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает иранца в 3,5 миллиона евро.