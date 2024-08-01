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Стало известно, когда основной нападающий «Ростова» вернётся в строй

вчера, 14:28

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, когда нападающий «жёлто-синих» и сборной Ирана Мохаммад Мохеби вернётся к общекомандным тренировкам.

Мохеби скоро появится. Сейчас он тренируется индивидуально. Думаю, в сентябре он присоединится к общей группе.

Напомним, Мохеби выступает за «Ростов» с июля 2023 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В прошедшем сезоне 25-летний левый вингер сыграл 29 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает иранца в 3,5 миллиона евро.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 14:50
Мохеби уже пол года травмирован. Вместо него играет 19 летний Российский игрок Азнауров
Когда Мохеби полностью восстановится у них будет борьба за место в основе
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:49
Команда конечно справляется нормально, но в некоторых матчах я прям очень сожалел, что Мохеби не было на поле. Это игрок, способный взять на себя ответственность и просто доставить мяч со своего фланга в штрафную соперника. Очень полезный, техничный, быстрый, с хорошими интеллектуальными показателями: читает игру, выбирает позиции, видит поле, не теряет концентрацию и самообладание. Я не удивлюсь его появлению в Зените через пару трансферных окон
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:36
Пока команда и без него хорошо справляется.
Гость
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