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Аршавин: «Видно было, что у Фернандеса не совсем хорошее здоровье»

вчера, 14:35

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об уходе из команды защитника Марио Фернандеса.

Уходом Фернандеса не удивлен, потому что он слишком мало времени был здоровым в «Зените» и мало проводил времени на поле. К тому же, купили Волкова на позицию правого защитника. Мне кажется, его уход логичен. Оправдал или не оправдал — это как посмотреть. Здесь не буду вдаваться в подробности. Что ему помешало? Он пришел уже взрослым игроком и видно было, что у него не совсем хорошее здоровье.

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Все комментарии
Red blu
Red blu ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:50
Попутного ветра в горбатую спину Иуде.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:50
Согласен со всем кроме того что Гинер поступил подло. Подло поступил Марио. Ему пошли навстречу а он мало того что пошел в Зенит но и оправдывалсы глупо и праздновал бурно гол в ворота ЦСКА
pomor45
pomor45 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:24
Очень иронично. Плюсую.
pomor45
pomor45 ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 21:23
В чём конкуренция - то? Принцип-то в чём? Забрать у Гинера старого и больного игрока, который ему не нужен и поэтому он от него отказался? Это же глупость несусветная со стороны Зенита была бы, а не ослабление конкурента и без того таковым уже давно не являющегося. Моё мнение: Зенит прекрасно понимал состояние вопроса и взял Марио чисто по моральным соображением. Дать шанс игроку попавшему в такую ситуацию, заплатить за него выкуп и назначить неплохое содержание, значило укрепить доверие игроков к руководству команды. Укрепить микроклимат, которого Зениту всегда не хватало. Не удивлюсь, если лучшие игроки других команд тоже обратят на это внимание, будут видеть в Зените клуб, в котором можно не только хорошо заработать, а и быть уверенным в человеческом к себе отношении, быть уверенным, что не выдержавших конкуренции не выбросят за порог, а примут участие в их трудоустройстве: аренда, продажа в другой клуб, работа в клубе и прочее, даже могут отпустить свободным агентом, чтобы облегчить переход в другой, более подходящий игроку клуб - даже себе в убыток, то о какой конкуренции ЦСКА, который несчастные гроши зажал, чтобы выкупить своего славного игрока, потому что сочли его ослабевшим и больным, может идти речь. Не сомневаюсь, что игроки других клубов тоже будут обращать на это всё больше внимания. Тогда Зенит обретёт не только материальные, но и моральные преимущества в трансферной деятельности. Вот и вся выгода Зенита, которую я усматриваю в этом раздутом болельщиками и журналистами деле Фернандеса.
pomor45
pomor45
вчера в 20:52
Люди, вы вообще вникаете в то, что пишите. Фернандес болен, практически не пригоден к игре. Это видят все. Гинер тоже видит и отказывается возвращать такого Марио, да ещё и с выкупом. А Зенит? Не слепой же. Тогда почему выкупил старого и больного? Ну, понятно же, чтобы насолить ЦСКА. Так чем насолить? Больного выкупить, который Гинеру не нужен? Так это себе насолить, а Гинеру радость доставить - можно теперь джентльменские соглашения отбросить и начать переговоры с игроками Зенита за спиной Медведева и Миллера. Что немедленно и проделал с Круговым. Вторая глупая придумка - чтобы другим не досталось. Кому конкретно? Кто претендовал? Не было таких претендентов на больного возрастного игрока. Неужели непонятно, что Медведев просто дал Марио последний шанс в безнадёжной ситуации - бразильцы тоже крест поставили прочно усадили на лавку, а парню ещё поиграть хотелось, да и заработать. Медведев тоже, думаю тоже Марио пригрел не без плюса для себя. Уважение и доверие ребят укрепил, такой на произвол не бросит, и трансферную работу облегчил - новые тоже ему будут больше доверять. Вот и вся выгода Медведева. Не материальная, но не такая уж и незначительная с моральной стороны. Марио пришёл к тому, что суждено возрастом и здоровьем каждому футболисту - завершению карьеры, но пришёл сам, осознанно, а не будучи выброшенным на обочину. И не надо обливать его грязью, чтобы очиститься самим. Гинер поступил с Марио рационально с материальной стороны, но подло с моральной, а Медведев поступил ровно наоборот - не к клубу, нет, а к человеку, игроку. Если Зенит и дальше будет давать такой пример отношения к ребятам, то пеняйте на себя, если ваши лучшие игроки всё больше будут поглядывать в его сторону.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:37, ред.
Матчи за "Зенит" провёл на привычном для себя высоком уровне... Жаль. Почитал комментарии. В одном из них прозвучало: "Покупка Фернандеса - деньги на ветер". Для "Газпрома" это как для нас сходить в магазин и купить батон хлеба. Правда, в последнее время цены на хлеб кусаются. Сегодня пошёл в магазин, стоимость батона 72 (!) рубля. Дожили... Пришлось покупать за 32, но двухдневной свежести (вспомнил М.А.Булгакова), чуть почерствевший, но вполне съедобный. Жена отругала. Пришлось с ней не согласиться. Поартачился немного, но ушёл в свою комнату с виноватым видом. Ей понравилось.
adekvat
adekvat
вчера в 17:29
Вот это специалист осенило его, а когда брали старика который долгое время даже играл о чем думали?
d9sny2vnahb9
d9sny2vnahb9 ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 17:25
Шестое место никак не может быть конкурентом первому.
ProKop92
ProKop92
вчера в 16:51
Зенит забрал скорее всего принципиально. У конкурента. Тут уже было пофигу больной, здоровый
112910415
112910415
вчера в 16:38
взяли больного игрока ...
обнаружили, что чудес не бывает ...
Capral
Capral
вчера в 16:37
Анатолий Кандауров.

Мне это неизвестно, вероятно, вы лучше знаете. Я о том, что играя в ЦСКА, не припомню его частых больничных, а как попал в Зенит- начались проблемы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:25
CapralCapral
В ЦСКА у Фернандеса было 3 сотрясения мозга и три перелома носа. и пропускал много , и в маске играл много. Но с возрастом адаптивность организма падает, а ему уже скоро 34. А потом год в Бразилии не играл и организм отвык от нагрузок. Знали об этом в Зените? Конечно знали, но....
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:14
Удивительно, а ведь в ЦСКА, даже не припомню, чтобы у него было плохо со здоровьем. Как оказался в Зените, так сразу и захворал.))) Может, сырой питерский климат, так плохо подействовал...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:43, ред.
Андрей, ты когда за Соболевым приедешь?
shlomo
shlomo
вчера в 15:33
Андрей, скажи честно-деньги на ветер. Это была бледная тень Марио времён ЦСКА.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:32
Я рад, что он ушёл из Зенита...
erezapfy6437
erezapfy6437 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:25
Разве Марио перешел в Зенит из цска?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:23
Но зенит закрыл глаза на проблемы Марио и назло ЦСКА подписал бразильца
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:10, ред.
Остался вопрос : А зачем брали? В Зените нет медслужбы? Или амбиции все перебили? Доказали в РПЛ, кто хозяин и кому все по карману. Да и по контракту заплатили немалые деньги.
Гость
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