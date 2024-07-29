Аршавин: «Видно было, что у Фернандеса не совсем хорошее здоровье»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об уходе из команды защитника Марио Фернандеса.
Уходом Фернандеса не удивлен, потому что он слишком мало времени был здоровым в «Зените» и мало проводил времени на поле. К тому же, купили Волкова на позицию правого защитника. Мне кажется, его уход логичен. Оправдал или не оправдал — это как посмотреть. Здесь не буду вдаваться в подробности. Что ему помешало? Он пришел уже взрослым игроком и видно было, что у него не совсем хорошее здоровье.
В ЦСКА у Фернандеса было 3 сотрясения мозга и три перелома носа. и пропускал много , и в маске играл много. Но с возрастом адаптивность организма падает, а ему уже скоро 34. А потом год в Бразилии не играл и организм отвык от нагрузок. Знали об этом в Зените? Конечно знали, но....
В ЦСКА у Фернандеса было 3 сотрясения мозга и три перелома носа. и пропускал много , и в маске играл много. Но с возрастом адаптивность организма падает, а ему уже скоро 34. А потом год в Бразилии не играл и организм отвык от нагрузок. Знали об этом в Зените? Конечно знали, но....