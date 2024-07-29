Аршавин: «Видно было, что у Фернандеса не совсем хорошее здоровье»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию высказался об уходе из команды защитника .

Уходом Фернандеса не удивлен, потому что он слишком мало времени был здоровым в «Зените» и мало проводил времени на поле. К тому же, купили Волкова на позицию правого защитника. Мне кажется, его уход логичен. Оправдал или не оправдал — это как посмотреть. Здесь не буду вдаваться в подробности. Что ему помешало? Он пришел уже взрослым игроком и видно было, что у него не совсем хорошее здоровье.