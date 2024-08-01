Тороп не испытывает проблем с выходом из ворот после серьёзной травмы

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вчера, 09:54

Вратарь ЦСКА ответил на вопрос, есть ли у него проблемы с психологией при выходе из ворот в единоборства после полученной весной травмы.

Футболист провёл игру 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» (0:1). В майском поединке с «Зенитом» голкипер во время столкновения с игроком соперника получил множественные переломы костей лицевого отдела черепа и сотрясение мозга. Он перенёс операцию по восстановлению скуло‑орбитального комплекса и верхней челюсти.