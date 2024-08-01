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Тороп не испытывает проблем с выходом из ворот после серьёзной травмы

вчера, 09:54
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп ответил на вопрос, есть ли у него проблемы с психологией при выходе из ворот в единоборства после полученной весной травмы.

Футболист провёл игру 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» (0:1). В майском поединке с «Зенитом» голкипер во время столкновения с игроком соперника получил множественные переломы костей лицевого отдела черепа и сотрясение мозга. Он перенёс операцию по восстановлению скуло‑орбитального комплекса и верхней челюсти.

Не было никаких проблем, наверное, потому что я не помню того эпизода. То есть это никак на меня не влияет, я играю, как и играл.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:39
ты прав, такая травма бесследно не пройдет.
уверен, что Тороп должен находиться под наблюдением врачей....
ну хотя бы с целью оценки его состояния и полноценного возвращения к ежедневной активности, включая футбол.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:58
У каждого возраста своё восприятие реальности - парень заслуживает уважения!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:01, ред.
Тут не о проблеме психологии речь, а о последствиях травмы.

Тороп ещё мал и глуп...
3evqga6bxhfq
3evqga6bxhfq
вчера в 10:01
Значит может преодолеть эту страшную историю. Успешной игры и удачи?!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:55
Вчера был хорош!
Гость
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