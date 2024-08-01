Тороп не испытывает проблем с выходом из ворот после серьёзной травмы

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп ответил на вопрос, есть ли у него проблемы с психологией при выходе из ворот в единоборства после полученной весной травмы.
Футболист провёл игру 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» (0:1). В майском поединке с «Зенитом» голкипер во время столкновения с игроком соперника получил множественные переломы костей лицевого отдела черепа и сотрясение мозга. Он перенёс операцию по восстановлению скуло‑орбитального комплекса и верхней челюсти.
Не было никаких проблем, наверное, потому что я не помню того эпизода. То есть это никак на меня не влияет, я играю, как и играл.
уверен, что Тороп должен находиться под наблюдением врачей....
ну хотя бы с целью оценки его состояния и полноценного возвращения к ежедневной активности, включая футбол.
уверен, что Тороп должен находиться под наблюдением врачей....
ну хотя бы с целью оценки его состояния и полноценного возвращения к ежедневной активности, включая футбол.
Тороп ещё мал и глуп...
Тороп ещё мал и глуп...