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Глава КДК РФС Григорьянц озвучил наказания по итогам 2-го тура РПЛ

вчера, 15:45

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц озвучил штрафы по итогам прошедшего второго тура РПЛ.

По итогам матча «Крылья Советов» — «Ростов» оштрафовать «Ростов» на 20 тысяч рублей за задержку выхода команд на поле на две минуты.

По итогам матча «Динамо» — «Локомотив» оштрафовать главного тренера «Динамо» Марцела Личку на 10 тысяч рублей и главного тренера «Локомотива» Галактионова тоже на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева оштрафовать за выход за пределы технической зоны (в матче с махачкалинским «Динамо») на 10 тысяч рублей.

Ранее Григорьянц сообщил о дисквалификации нападающего «Факела» Евгения Маркова.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:11
- Интересно, а кто эти штрафы "осваивать" будет? Пусть они и небольшие, но как говорит народная пословица: "С миру по нитке - голому рубаха!"...
gu2sn2nt36ds
gu2sn2nt36ds
вчера в 17:04
Игра в детство! Лишь бы кресло не шаталось!
6jk4h8yjtjus
6jk4h8yjtjus
вчера в 15:48
ГИБДД обзавидуется таким штрафам.
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