Глава КДК РФС Григорьянц озвучил наказания по итогам 2-го тура РПЛ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза озвучил штрафы по итогам прошедшего второго тура РПЛ .

По итогам матча «Крылья Советов» — «Ростов» оштрафовать «Ростов» на 20 тысяч рублей за задержку выхода команд на поле на две минуты.

По итогам матча «Динамо» — «Локомотив» оштрафовать главного тренера «Динамо» Марцела Личку на 10 тысяч рублей и главного тренера «Локомотива» Галактионова тоже на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева оштрафовать за выход за пределы технической зоны (в матче с махачкалинским «Динамо») на 10 тысяч рублей.