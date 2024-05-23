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«Ахмат» оштрафовали за бросок бутылки в игрока «Зенита»

вчера, 17:33
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 5Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

КДК РФС оштрафовал «Ахмат» за бросок бутылки одним из болельщиков в защитника «Зенита» Дмитрия Васильева.

Клубу придётся заплатить 100 тысяч рублей за инцидент.

При этом личность болельщика установить не удалось.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:59
Масса возможностей в том числе и сбор посуды , и отключение лишних микрофонов , и ходатайство об отмене Fan ID, которое как мы видим бесполезно в таких случаях. Да мало ли чего в 18 лет столько энергии - "Горы можно свернуть". Да это ещё с огромным административным ресурсом и поддержкой на самом "верху"....
pomor45
pomor45 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:36
Каким образом проявить? Сбор посуды организовать?
pomor45
pomor45 ответ Asper (раскрыть)
вчера в 22:35
Почему с трибун? Может с крыши упала.
pomor45
pomor45
вчера в 22:34
Сколько фаната не гноби, а бутылку он всё равно бросит.
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:34, ред.
Наверное кто-то из своих Ахмата бросил бутылку, простого давно нашли бы и наказали
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:08
Можно и побольше штрафануть за такое.
Asper
Asper
вчера в 19:41
Достижения Fan ID: с почти пустых трибун летит бутылка. Кто бросил - не нашли 🤷
112910415
112910415
вчера в 18:42
скоро Ахмат нельзя будет штрафовать ! )
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 18:03
"При этом личность болельщика установить не удалось."

Зачем тогда ФанУйди вводили? Мне смешно)

Может, это тот же человек, который кричал "Судья позорная", и личность которого установить не удалось несмотря на то, что он глава республики? Тогда хотя бы понятно)
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:44
Новому президенту клуба - есть повод проявить себя (профилактика по предотвращению подобных инциде́нтов ))
Гость
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