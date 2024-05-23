«Ахмат» оштрафовали за бросок бутылки в игрока «Зенита»

КДК РФС оштрафовал «Ахмат» за бросок бутылки одним из болельщиков в защитника «Зенита» Дмитрия Васильева.
Клубу придётся заплатить 100 тысяч рублей за инцидент.
При этом личность болельщика установить не удалось.
КДК РФС оштрафовал «Ахмат» за бросок бутылки одним из болельщиков в защитника «Зенита» Дмитрия Васильева.
Клубу придётся заплатить 100 тысяч рублей за инцидент.
При этом личность болельщика установить не удалось.
Зачем тогда ФанУйди вводили? Мне смешно)
Может, это тот же человек, который кричал "Судья позорная", и личность которого установить не удалось несмотря на то, что он глава республики? Тогда хотя бы понятно)
Зачем тогда ФанУйди вводили? Мне смешно)
Может, это тот же человек, который кричал "Судья позорная", и личность которого установить не удалось несмотря на то, что он глава республики? Тогда хотя бы понятно)