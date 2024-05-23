«Ахмат» оштрафовали за бросок бутылки в игрока «Зенита»

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вчера, 17:33

КДК РФС оштрафовал «Ахмат» за бросок бутылки одним из болельщиков в защитника «Зенита» .

Клубу придётся заплатить 100 тысяч рублей за инцидент.

При этом личность болельщика установить не удалось.