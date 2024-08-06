Крал перейдёт в «Эспаньол»

Экс-полузащитник «Спартака» Алекс Крал переходит из «Униона» в «Эспаньол» на правах аренды.
Испанский клуб будет иметь возможность выкупа футболиста за 3 миллиона евро.
Экс-полузащитник «Спартака» Алекс Крал переходит из «Униона» в «Эспаньол» на правах аренды.
Испанский клуб будет иметь возможность выкупа футболиста за 3 миллиона евро.
Из вылетевшего Шальке перешел в Унион, с которым даже сыграл в ЛЧ и забил гол.
Сейчас переезжает в Испанию, где снова будет играть в высшей лиге. При этом в последние годы не был основным игроком в своих командах и последний раз хорошо выступал в Спартаке.
Такого агента надо на руках носить
Из вылетевшего Шальке перешел в Унион, с которым даже сыграл в ЛЧ и забил гол.
Сейчас переезжает в Испанию, где снова будет играть в высшей лиге. При этом в последние годы не был основным игроком в своих командах и последний раз хорошо выступал в Спартаке.
Такого агента надо на руках носить