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Крал перейдёт в «Эспаньол»

вчера, 12:46

Экс-полузащитник «Спартака» Алекс Крал переходит из «Униона» в «Эспаньол» на правах аренды.

Испанский клуб будет иметь возможность выкупа футболиста за 3 миллиона евро.

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Все комментарии
v7p722ee8xrk
v7p722ee8xrk ответ xebwxqe92ed9 (раскрыть)
вчера в 16:32
Что неудивительно...
cpe62fbqz6js
cpe62fbqz6js
вчера в 16:30
Это должно быть усиление?)
ssspartak
ssspartak ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 15:59
Я просто навсякий случай напомню, что Крал самостоятельно приостановил контракт со Спартаком по причине известных в мире событий. То что агент держит его в радиусе клубов топ-5 лиг - да, неплохо. Но и будем помнить, что Унион еле еле остался в бундеслиге, а Эспаньол поднялся в высший чемпионат. Вот это примерно уровень Крала, играть в клубах баллансирующих в зоне вылета в лигах топ-5. Да, и наврядли основным игроком, это еще заслужить ему надо.
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:00
У Крала очень хороший агент. При довольно скромных результатах постоянно находит хорошее продолжение карьеры. Из России перешел в Шальке и отыграл год в Бундеслиге - топ-5 чемпионатов Европы.

Из вылетевшего Шальке перешел в Унион, с которым даже сыграл в ЛЧ и забил гол.

Сейчас переезжает в Испанию, где снова будет играть в высшей лиге. При этом в последние годы не был основным игроком в своих командах и последний раз хорошо выступал в Спартаке.

Такого агента надо на руках носить
xebwxqe92ed9
xebwxqe92ed9
вчера в 12:56
Все путешествует по Европе, спартак потерял такого игрока.
Гость
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