Соболев продолжает тренироваться индивидуально

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вчера, 12:37

Нападающий «Спартака» продолжает тренироваться отдельно от команды.

В свою очередь, к тренировкам в общей группе вернулся полузащитник «красно-белых» . Сообщается, что он будет полностью готов к следующему матчу чемпионата. А защитник «Спартака» продолжает тренироваться с ограничениями.