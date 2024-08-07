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Соболев продолжает тренироваться индивидуально

вчера, 12:37

Нападающий «Спартака» Александр Соболев продолжает тренироваться отдельно от команды.

В свою очередь, к тренировкам в общей группе вернулся полузащитник «красно-белых» Михаил Игнатов. Сообщается, что он будет полностью готов к следующему матчу чемпионата. А защитник «Спартака» Алексис Дуарте продолжает тренироваться с ограничениями.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 15:14
Переходить желательно либо на пике, либо в расцвете спортивной формы. А сейчас, когда ты в опале, спасти может только счастливый случай. Во время уйти это тоже талант.
f3cwj5u4q6ar
f3cwj5u4q6ar
вчера в 13:30
Саша оказался не у дел, задрал нос и упал.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:25
Дельфин оказался не нужен никому
sb4wwe6vskcg
sb4wwe6vskcg
вчера в 13:06
Скоро уйдет в аренду в Химки, печальная судьба нападающего в спартаке.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:44
Тема "Проблема Соболева" создана искусственно.
Искусственно она продолжает, зачем-то, подогреваться.
Реально отсутствие Соболева положительно влияет на игру.
Мне кажется, что игрок просто поймал звезду.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:39, ред.
"Врагу не сдаётся наш гордый Варяг!"
Ещё настучит на клуб Федотова)
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