Соболев продолжает тренироваться индивидуально

Нападающий «Спартака» Александр Соболев продолжает тренироваться отдельно от команды.
В свою очередь, к тренировкам в общей группе вернулся полузащитник «красно-белых» Михаил Игнатов. Сообщается, что он будет полностью готов к следующему матчу чемпионата. А защитник «Спартака» Алексис Дуарте продолжает тренироваться с ограничениями.
Искусственно она продолжает, зачем-то, подогреваться.
Реально отсутствие Соболева положительно влияет на игру.
Мне кажется, что игрок просто поймал звезду.
Искусственно она продолжает, зачем-то, подогреваться.
Реально отсутствие Соболева положительно влияет на игру.
Мне кажется, что игрок просто поймал звезду.
Ещё настучит на клуб Федотова)
Ещё настучит на клуб Федотова)