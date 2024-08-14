«Зенит» не готовит новое предложение по Соболеву

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вчера, 14:53

По информации источника, «Зенит» не работает над новым предложением по переходу нападающего «Спартака» за 10-12 млн евро.

14 августа журналист и инсайдер Иван Карпов сообщил, что московский клуб в ближайшее время ожидает предложения от петербуржцев.

Ранее сообщалось, что Соболев продолжает индивидуально тренироваться после отстранения от работы с первой командой.