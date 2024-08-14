«Зенит» не готовит новое предложение по Соболеву

По информации источника, «Зенит» не работает над новым предложением по переходу нападающего «Спартака» Александра Соболева за 10-12 млн евро.
14 августа журналист и инсайдер Иван Карпов сообщил, что московский клуб в ближайшее время ожидает предложения от петербуржцев.
Ранее сообщалось, что Соболев продолжает индивидуально тренироваться после отстранения от работы с первой командой.
Не хватало с Ахматом? Серьёзно? Да он в таких матчах с автобусами просто бесполезен, доказано как раз в двух матчах с грозненцами и многими другими матчами с автобусами.
Тандем с Касьерой? Ну тогда Семак хуже физрука будет. Эти форварды не дополняют друг-друга. Ни один стоящий тренер не будет с ними двумя играть, если только не надо отыгрываться или дожимать соперника.
Если Соболь ещё чего-то хочет в команде, то пусть это доказывает. Но по моему, в Спартаке он уже ничего не желает.
Не хватало с Ахматом? Серьёзно? Да он в таких матчах с автобусами просто бесполезен, доказано как раз в двух матчах с грозненцами и многими другими матчами с автобусами.
Тандем с Касьерой? Ну тогда Семак хуже физрука будет. Эти форварды не дополняют друг-друга. Ни один стоящий тренер не будет с ними двумя играть, если только не надо отыгрываться или дожимать соперника.
Если Соболь ещё чего-то хочет в команде, то пусть это доказывает. Но по моему, в Спартаке он уже ничего не желает.