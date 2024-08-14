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«Зенит» не готовит новое предложение по Соболеву

вчера, 14:53

По информации источника, «Зенит» не работает над новым предложением по переходу нападающего «Спартака» Александра Соболева за 10-12 млн евро.

14 августа журналист и инсайдер Иван Карпов сообщил, что московский клуб в ближайшее время ожидает предложения от петербуржцев.

Ранее сообщалось, что Соболев продолжает индивидуально тренироваться после отстранения от работы с первой командой.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ 8tt3pxghmnad (раскрыть)
вчера в 19:39
    Andy Drew
    Andy Drew
    вчера в 19:17
    Никому он не нужен теперь. В спартаке его не пустят сто пудов. Денежное содержание резко уменьшится.Так что пока утренняя пробежка и рубилово в танчики. Зениту тоже не нужным стал. Итог: расставание по соглашению сторон, после начала учебного года.
    Regista_321
    Regista_321
    вчера в 18:33
    Не ну какое возвращение Соболева в основу??? В его нынешнем состоянии его к профклубу нельзя подпускать. При обработке мяч отскакивает на 10 метров, на 5 метров ближнему пас не может отдать. А дриблинг его это вообще гиблое дело.
    Не хватало с Ахматом? Серьёзно? Да он в таких матчах с автобусами просто бесполезен, доказано как раз в двух матчах с грозненцами и многими другими матчами с автобусами.

    Тандем с Касьерой? Ну тогда Семак хуже физрука будет. Эти форварды не дополняют друг-друга. Ни один стоящий тренер не будет с ними двумя играть, если только не надо отыгрываться или дожимать соперника.

    Если Соболь ещё чего-то хочет в команде, то пусть это доказывает. Но по моему, в Спартаке он уже ничего не желает.
    ABir
    ABir
    вчера в 18:21
    Раз над новым предложением не работают, значит, старое остается в силе
    adekvat
    adekvat ответ drug01 (раскрыть)
    вчера в 18:21
    В Актобе с Джикией Дзюбой.
    9dkpm9jpzg77
    9dkpm9jpzg77
    вчера в 18:00
    Похоже сделка состоится, его уже ничто не остановит
    n9dqrjad9c37
    n9dqrjad9c37
    вчера в 17:59, ред.
    Соболев это бесприданница российского футбола.
    u8z26yn5gha2
    u8z26yn5gha2
    вчера в 17:15
    Соболев хоть в открытую хотел в Зенит и его тут же зачморили, остальные же хотят скрытно и неизвестно кто больше приносит вреда.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 17:06, ред.
    Тут такое дело...если по информации источника, Зенит не работает над новым предложением по переходу нападающего Спартака Соболева А.... значит переговоры уже в финальной стадии)...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:03
    Питерцы разыграли мальчишку как простенькую шахматную партию
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 17:03
    Время покажет как сложится далее спортивная карьера Соболева..
    8tt3pxghmnad
    8tt3pxghmnad
    вчера в 16:27
    Давно пора понять, что Зенит собирает перспективных игроков, ослабляя клубы, а потом выбрасывает их по своим филиалам. Деньги есть, ума не нужно, да и игры тоже!
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 16:26
    Интересно, что же будет дальше?
    Что ждёт теперь самого Соболева?
    Как себя поведёт Спартак?
    Capral
    Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 16:04
    Это, Вы правы- спасти тренерскую несостоятельность Семака, могут, только, или Глушенков- или знатные бразилы...)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 15:35, ред.
    Карпов прям всех успокоил...))
    Можно подумать Медведев с Семаком не спят третью неделю...новое предложение Аморалу пишут...))

    Учитывая стоимость игрока...его статистику...и необходимость его приобретения....думаю он в шорт-листе Зенита...под номером 347.....

    Думаю в команде забивающей за 4 матча 14 голов думать о приглашении нападающего не очень и умно...
    А о приглашении Соболева так вообще глупо...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ drug01 (раскрыть)
    вчера в 15:33
    Кому и где он нужен. ? В Лесото или Мозамбике? Возможно, но туда далеко
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 15:32
    Это значит, что Соболев, как настоящий гопник придет без предложения и приглашения. У гопников так принято
    dargo
    dargo
    вчера в 15:21
    этот самовлюбленный товарищ нам не нужен и за даром - пускай усиливает свой Спартак или ещё кого ни будь.....
    drug01
    drug01
    вчера в 15:16
    Значит Соболеву надо ехать за рубеж
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 15:13
    Ну и правильно! Зачем он им нужен? У Зенита в атаке и так все хорошо.
    Вещий
    Вещий
    вчера в 15:12
    Не готовит и закрыли вопрос.... нечего пустоту мусолить.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 15:10
    "........журналист и инсайдер Иван Карпов сообщил............." - Журналисту и инсайдеру Карпову пора бы уже успокоиться и не сочинять мыльную оперу с переходом Соболева в Зенит. Зенит и не планировал приобретать Соболева, а вот сам футболист очень хотел переехать в Петербург и напросился-таки в клуб. В Зените сочли такой вариант интересным и вышли на Спартак, правда неофициально, это была просто беседа между представителями руководства. Тем не менее была даже озвучена сумма в € 8 млн. Сумма в 12 и 20 уже придумана журналистами. А потом в позу встали москвичи, которые посчитали эти деньги смешными за игрока. Петербуржцы же вестись на это не стали и просто исчезли. Мол, не очень-то и хотелось. Сам форвард своими действиями загнал себя в тупик. Он никуда не перешёл, а его нынешний клуб, по сути, от него отказался. Опальный форвард Спартака осваивает киберспорт. Футболист начал активно играть в Dota 2
    Capral
    Capral
    вчера в 15:07
    Ну не готовит и не надо. Я бы, его уже сейчас вернул в основу Спартака. Недавняя игра с Ахматом подтвердила, что без Соболева, в качестве столба- атака КБ выглядит неубедительно- это, если мягко говоря... Если отказ Зенита окончательный и шансов на переход нет, значит, есть все основания задействовать Соболя как раньше- в главной команде. Сейчас многое зависит от Станковича, от его подхода и Соболеву, конкретно и к игре Спартака в целом. Если предельно откровенно, то считаю, Соболь мог бы помочь Зениту в атаке. Сергеев не нужен- не прижился, а вот Соболь с Кассеррой- могли бы создать симпатичный тандем. К тому же, Глушенкова можно было вернуть на его родную позицию. Злоупотреблять его постоянным присутствием в атаке- неразумно, это не его. A его результативность- явление уникальное, но временное.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 15:07, ред.
    Ох уж этот журналист Карпов...цель этого послания , что бы быть на плаву и его Карпова не забывали....)))
    Foxes
    Foxes
    вчера в 15:04
    О вообще кому нужен?
    Гость
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