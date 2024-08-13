АЕК отказался продавать нападающего «Зениту» за 17 млн евро

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вчера, 11:57

По информации источника, петербургский «Зенит» хотел подписать нападающего афинского АЕКа и предлагал за него 17 млн евро несколько недель назад.

Однако греческий клуб отказался продавать игрока, поскольку хочет получить минимум 25 млн евро. В настоящее время переговоры приостановлены.