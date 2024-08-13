АЕК отказался продавать нападающего «Зениту» за 17 млн евро

По информации источника, петербургский «Зенит» хотел подписать нападающего афинского АЕКа Леви Гарсию и предлагал за него 17 млн евро несколько недель назад.
Однако греческий клуб отказался продавать игрока, поскольку хочет получить минимум 25 млн евро. В настоящее время переговоры приостановлены.
В текущем сезоне форвард провёл 3 матча за АЕК, забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.
За 17 млн Можно весь АЕК купить...с ареной вместе...и ещё 12 млн останется ....
За 17 млн Можно весь АЕК купить...с ареной вместе...и ещё 12 млн останется ....