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АЕК отказался продавать нападающего «Зениту» за 17 млн евро

вчера, 11:57

По информации источника, петербургский «Зенит» хотел подписать нападающего афинского АЕКа Леви Гарсию и предлагал за него 17 млн евро несколько недель назад.

Однако греческий клуб отказался продавать игрока, поскольку хочет получить минимум 25 млн евро. В настоящее время переговоры приостановлены.

В текущем сезоне форвард провёл 3 матча за АЕК, забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 17:18
Пора заканчивать качать газ врагам России, а на вырученные деньги скупать за миллионы долларов футболистов из клубов стран НАТО
lotsman
lotsman
вчера в 13:56
Очередная утка.)) Пора бы уже заканчивать сезон утиной охоты.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:14
Сказки всё это....
За 17 млн Можно весь АЕК купить...с ареной вместе...и ещё 12 млн останется ....
73hsh9zg468x
73hsh9zg468x
вчера в 12:52
Очередная брехня, кому нужен этот зулус уровня Тюкавина за такие деньги.
adekvat
adekvat
вчера в 12:08
Когда Зенит уже угоманится с покупками?
3sqyud9ac27b
3sqyud9ac27b
вчера в 12:03
Наверное он грекам нужнее
Гость
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