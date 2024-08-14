«Сочи» может арендовать Писарского

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вчера, 14:31

По информации источника, «Крылья Советов» и «Сочи» находятся на финальной стадии согласования аренды нападающего до конца сезона.

Сегодня игрок должен вылететь в Сочи. Аренда будет включать в себя возможность выкупа.