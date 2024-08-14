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«Сочи» может арендовать Писарского

вчера, 14:31

По информации источника, «Крылья Советов» и «Сочи» находятся на финальной стадии согласования аренды нападающего Владимира Писарского до конца сезона.

Сегодня игрок должен вылететь в Сочи. Аренда будет включать в себя возможность выкупа.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:55
смена фамилии реально его подкосила !
a742sp9j9zpu
a742sp9j9zpu
вчера в 17:17
Так можно любого арендовать, ничем хуже Писарского не будет.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:13
Такой же выскочка, как Сапогов в своё время...
2wm5zgymba8n
2wm5zgymba8n
вчера в 15:55
Писарский хорошо начал и пропал, может к лучшему перейти в другой клуб
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 15:34
Он сменил фамилию, ТК его отец Сычевой бросил семью, а его вырастил отчим Писарскиий
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:26
Писарский это Сычевой? Не знал. Думал, Сычевой пропал в первой или второй лиге, а оно вот как. Замуж вышел что ли? 😂
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:20
Не сказал бы что Крылья Советов в том положении чтоб делиться напами с другими клубами....
4 игры-3 гола...
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:16
И пошел Писарский по рукам.... если бы остался Сычевым и в Оренбурге, то сделал бы себе карьеру....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:07
Вот ведь как бывает. Был Сычевой , в Оренбурге забивал уйму, стал Писарским перешёл в КС и все как отрезало. Вот ведь как бывает. Богтвсе видит?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:59
Для лучшей лиги мира хороший нападающий. Да и в целом для Сочи неплохо. А игрок решил провести сезон на курорте, где снега почти не бывает) Я его конечно же не осуждаю, сам бы хотел пожить пару лет в Сочи, только там с инфраструктурой беда и цены высокие
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:54
Перейдёт в лучшую Лигу мира...
njrsux25cvc6
njrsux25cvc6
вчера в 14:45
Переход нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского в футбольный клуб «Сочи» на правах аренды до конца текущего сезона выглядит вероятным. Клубы, похоже, близки к завершению переговоров по этому вопросу.
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