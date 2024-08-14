«Сочи» может арендовать Писарского

По информации источника, «Крылья Советов» и «Сочи» находятся на финальной стадии согласования аренды нападающего Владимира Писарского до конца сезона.
Сегодня игрок должен вылететь в Сочи. Аренда будет включать в себя возможность выкупа.
По информации источника, «Крылья Советов» и «Сочи» находятся на финальной стадии согласования аренды нападающего Владимира Писарского до конца сезона.
Сегодня игрок должен вылететь в Сочи. Аренда будет включать в себя возможность выкупа.
4 игры-3 гола...
4 игры-3 гола...