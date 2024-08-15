Вратарь «Марселя» перейдёт в «Жирону»

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вчера, 10:37

Вратарь «Марселя» близок к переходу в «Жирону». Речь идёт об аренде с необязательной опцией выкупа, которая составляет 6,5 миллионов евро. На время арендного соглашения зарплату Лопесу будет полностью выплачивать «Жирона».

Испанец выступает за «Марсель» с июля 2021 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне Лопес провёл 49 игр во всех турнирах, пропустил 63 мяча и 11 матчей провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего голкипера в 10 миллионов евро.

Ранее «Марсель» объявил о переходе чемпиона мира.