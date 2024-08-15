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Бруну Фернандеш: «МЮ показал, что нуждается во мне»

вчера, 09:47

Полузащитник Бруну Фернандеш, который ранее продлил контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщил, что у него были предложения от других команд.

В клубе знали о том, что я могу уйти, у меня были предложения. Но МЮ показал, что нуждается во мне, пришло время перемен, и теперь клуб намерен действовать иначе.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 10:49
Мы будем жить теперь по новому, жди и надейся.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:18
Бруну в целом классный игрок. У него до продления контракта была большая ЗП в 280 тысяч евро в неделю, наверно ещё увеличили.
Через пару недель 30 лет, скорее всего те, кто интересовался им из европейских клубов, не захотели платить так много. Да и смотря кто интересовался вообще.
Гость
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