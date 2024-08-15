Бруну Фернандеш: «МЮ показал, что нуждается во мне»

Полузащитник Бруну Фернандеш, который ранее продлил контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщил, что у него были предложения от других команд.
В клубе знали о том, что я могу уйти, у меня были предложения. Но МЮ показал, что нуждается во мне, пришло время перемен, и теперь клуб намерен действовать иначе.
Через пару недель 30 лет, скорее всего те, кто интересовался им из европейских клубов, не захотели платить так много. Да и смотря кто интересовался вообще.
Через пару недель 30 лет, скорее всего те, кто интересовался им из европейских клубов, не захотели платить так много. Да и смотря кто интересовался вообще.