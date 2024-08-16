Основатель Евангелической духовной церкви в Нигерии, который называет себя пророком, призвал нападающего «Наполи» Виктора Осимхена не переходить в «Челси».
Он считает, что этот переход погубит его карьеру. Также он попросил сборную Нигерии не вызывать форварда в случае трансфера в «Челси»:
Осимхен не должен переходить в «Челси», потому что он не будет там блистать. Это погубит его карьеру. Футбольная федерация Нигерии, если Осимхен перейдет в «Челси», не вызывайте его в сборную.
рекомендация его верная !
рекомендация его верная !