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Нигерийский пророк призвал Осимхена не переходить в «Челси»

сегодня, 00:29

Основатель Евангелической духовной церкви в Нигерии, который называет себя пророком, призвал нападающего «Наполи» Виктора Осимхена не переходить в «Челси».

Он считает, что этот переход погубит его карьеру. Также он попросил сборную Нигерии не вызывать форварда в случае трансфера в «Челси»:

Осимхен не должен переходить в «Челси», потому что он не будет там блистать. Это погубит его карьеру. Футбольная федерация Нигерии, если Осимхен перейдет в «Челси», не вызывайте его в сборную.

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Все комментарии
m48ck4sz5qm8
m48ck4sz5qm8
сегодня в 07:40
Пророк походу за пушкарей или курятник топит
112910415
112910415
сегодня в 07:38
пророк несомненно изучил и проанализировал массу материалов ...
рекомендация его верная !
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 05:17, ред.
Луккаку тоже послушался всяких шаманов тогда и в самый последний момент ушел в МЮ вместо договорённого плана с Челси при Конте, пришлось махнуть с Моратой...
adekvat
adekvat
сегодня в 05:05
В последнее время в Челси ни кто не блистает.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:56
Кстати, о том, что Осимхену не стоит переходить в Челси, думает не только нигерийский пророк. В Наполи его очень ценят болельщики, Виктору там прощают многое. Для Челси он просто никто, в Англии придётся добиваться места в составе. Да и календарь на острове сложнее. А какое давление на игроков. Не факт, что Осимхен со всем этим справится.
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