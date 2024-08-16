Нигерийский пророк призвал Осимхена не переходить в «Челси»

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сегодня, 00:29

Основатель Евангелической духовной церкви в Нигерии, который называет себя пророком, призвал нападающего «Наполи» не переходить в «Челси».

Он считает, что этот переход погубит его карьеру. Также он попросил сборную Нигерии не вызывать форварда в случае трансфера в «Челси»: